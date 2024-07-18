'Укренерго' послабило графіки відключень світла на 19 липня: без чотирьох черг одночасно

У п'ятницю, 19 липня, в Україні графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби. У пікові години навантаження одночасно вже не вимикатимуть чотири черги.

У п'ятницю вимикатимуть три черги. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"19 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. Найбільші обмеження будуть застосовувати з 9:00 до 23:00.

У цей час відключатимуть три черги одночасно. Це менше, ніж у попередні дні, коли відключали чотири черги.

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