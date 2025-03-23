Учені вперше зафіксували початок скам'яніння пуми, яка мирно 'спить' на дні річки: унікальне фото

Одного весняного дня дослідник Раян Перуніак прогулювався вздовж берега річки, коли помітив пуму, що лежала на дні, покрита водоростями та осадом. Вчений зняв це рідкісне явище на відео, яке згодом стало вірусним.

Про це повідомляє IFLScience. Згідно з припущеннями, пума могла потрапити під лід, перетинаючи річку на початку зими. Хоча пуми вміють плавати, цьому хижакові, ймовірно, не вдалося вибратися з води, коли вона провалилася під лід.

Користувачі припустили, що осад, який покрив тіло тварини, може спричинити початок природного процесу, що призведе до її скам'яніння. Однак Перуніак зазначив, що дослідникам довелося витягнути тіло пуми з річки та перемістити його в безпечне місце, щоб уникнути втручання людей.

А що стало б, якби тіло залишилося на місці?

Чи могла б пума через тисячі років стати скам'янілістю? За словами Британської геологічної служби, для того, щоб об'єкт став скам'янілістю, повинно пройти щонайменше 10 000 років. Однак процес скам'яніння може початися значно швидше. Наприклад, експеримент з жабою показав, що скам'яніння може розпочатися в окремих органах вже через два роки.

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Дослідники також з'ясували, що одним із основних факторів, які значно вплинули на швидкість скам'яніння амфібій, були мікробні мати. Ці біоплівки виконували роль саркофага, що зберігав м'які тканини жаб, одночасно прискорюючи процес скам'яніння. Однак крижане озеро, ймовірно, зменшило б активність мікробів, що зробило б процес скам'яніння менш імовірним.

Докторка Сюзанна Мейдмент з Музею природної історії в Лондоні зазначила, що водойма, в якій було знайдено тіло пуми, замерзала раніше і, ймовірно, замерзне знову. Вчені вважають, що це може стати перешкодою для утворення детальних скам'янілостей з добре збереженими м'якими тканинами. Вони також підкреслюють, що скам'яніння в природі трапляється дуже рідко і часто стикається з численними чинниками розкладу, які присутні в навколишньому середовищі.

Зазвичай палеонтологи знаходять такі матеріали, як шкіра, м'які тканини або пір'я, для чого потрібен надзвичайно специфічний набір умов для поховання. Таким чином, пума, знайдена в річці, мала потенціал стати скам'янілістю, але їй не вистачає близько 10 000 років, щоб бути визнаною справжнім викопним.

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