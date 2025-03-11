Вчені знайшли у Китаї унікальну золоту рибу: чим цікава

На південному заході Китаю вчені виявили новий вид золотої печерної риби, яка ще перебуває в процесі еволюційних змін, пристосовуючись до підземного життя. За інформацією дослідників, ця риба не має луски і належить до нового виду золотих рибок, які мешкають виключно в печерах Китаю та в прилеглих районах.

Частина печерних риб втратила очі й луску, оскільки в умовах постійної темряви органи зору втрачають свою функцію, а захист у вигляді луски стає менш необхідним. Проте новий вид, який отримав назву "Сінгренська золота рибка" (Sinocyclocheilus xingrenensis), поки що зберігає великі очі, хоча луску вже втратив. Це, на думку вчених, свідчить про незавершений етап еволюційної адаптації до підземного середовища. Про відкриття повідомляється в журналі Zoosystematics and Evolution від 24 лютого. Про це повідомляє Live Science.

Вчені припускають, що предки цих риб перемістилися у підземні водойми в період висихання територій Китаю, що відбувалося під час міоцену та пліоцену. У ході дослідження еволюції цих риб з’ясувалося, що втрата луски, а в деяких випадках і очей, відбулася в плейстоценову епоху.

Автори роботи наголошують, що більшості печерних видів знадобилося лише кілька мільйонів років, щоб пристосуватися до нового середовища. Тому S. xingrenensis, ймовірно, проходить аналогічний поступовий шлях змін: одночасно із редукцією очей і зникненням луски.

Live Science зазначає, що рід Sinocyclocheilus є найбільш різноманітною групою печерних риб у світі, нараховуючи вже 81 офіційно визнаний вид. Новий представник був виявлений у провінції Гуйчжоу в період з 2012 по 2020 роки під час збору зразків.

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Нова золота рибка відрізняється унікальними рисами: відсутністю луски, нерегулярними чорними мітками на тілі та значно більшими очима, ніж у видів, які мешкають глибоко в печерах у повній темряві. Також у неї немає роговидних виростів, які, наприклад, є у Sinocyclocheilus longicornus — сліпої "рибки-єдинорога", відкритої у 2023 році.

Дослідники продовжують вивчати цей вид, зокрема його зір і поведінку. Є припущення, що риба все ще реагує на зміни тривалості світлового дня (фотоперіоди), оскільки її середовище проживання пов’язане з підземними потоками, які мають виходи до поверхні. Саме це, ймовірно, пояснює наявність у риби функціональних очей, які дають їй можливість орієнтуватися у навколишньому середовищі.

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