Лише люди з високим IQ впораються з цією головоломкою: знайдіть число за 6 секунд

Святкові моменти завжди викликають теплі почуття у наших серцях. Ми з нетерпінням чекаємо на ці особливі дні, коли можемо зібратися з рідними та друзями, обмінятися щирими побажаннями, потішити один одного подарунками та насолодитися смачними ласощами. Щоб нагадати вам про ці радісні миті, УНІАН пропонує захопливу оптичну головоломку, яка перенесе вас у атмосферу святкування.

Перед вами незабаром з'явиться яскрава та барвиста картинка, наповнена різноманітними солодощами. На ній ви побачите цілий парад тортів і кексів, прикрашених вишуканим кремом та увінчаних святковими свічками. Ці апетитні витвори кондитерського мистецтва одразу нагадають вам про дитячі свята - адже майже на кожному десерті красується свічка у формі цифри, що символізує вік маленького іменинника.

Оптичний тест. Джерело: Уніан Оптичний тест. Джерело: Уніан

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Але це не просто приємна для ока ілюстрація - це справжнє випробування для вашої уважності та кмітливості! Ваше завдання - знайти серед усього цього солодкого розмаїття прихований тортик з цифрою 8. І зробити це потрібно всього за шість секунд! Щоб впоратися з цим завданням, вам знадобиться бездоганний зір (рівня 20/20) та високий рівень IQ. Ви готові прийняти виклик і спробувати відшукати особливе частування для восьмирічного іменинника?

Будьте готові - це завдання може виявитися непростим. Адже у вашому розпорядженні зовсім мало часу, а картинка рясніє яскравими деталями та дрібними елементами, які можуть відволікати увагу від основної мети. Кожна секунда на рахунку, тож зосередьтеся і уважно вивчайте зображення!

Якщо ви все ж таки не змогли впоратися із завданням у відведений час, не засмучуйтесь. Навіть найуважніші очі іноді потребують підказки. Тому ми підготували для вас розгадку, яку ви зможете побачити трохи нижче.

Розкриття таємниці

Для тих, хто шукав, але не зміг знайти, ось відповідь: святковий торт для восьмирічного іменинника розташований у правій частині зображення. Щоб ви точно його не пропустили, ми обвели його різнокольоровим колом, яке одразу привертає увагу.

Оптичний тест. Джерело: Уніан Оптичний тест. Джерело: Уніан

Нагадаємо, раніше ми пропонували пройти цікавий тест на IQ за 11 секунд.

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