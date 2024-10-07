Тест для найуважніших: знайдіть яблуко за 11 секунд
Наш світ сповнений предметів, які часто губляться серед загального оточення, залишаючись непоміченими. Саме це явище викликає наше здивування, коли ми стикаємося з візуальними ілюзіями, які обманюють наше сприйняття.
УНІАН пропонує вашій увазі цікаву головоломку, яка неодмінно вас зацікавить. У великому кошику, заповненому оливками, заховалося зелене яблуко. Знайти його швидко зможуть лише ті, хто володіє винятковою уважністю до дрібниць та вмінням зосереджуватися - якостями, які притаманні не кожному.
На виявлення соковитого фрукта вам надається лише 11 секунд. Завдання вимагає максимальної концентрації, але не забувайте про обмеження в часі!
Якщо вам не вистачило часу для розв'язання загадки, тепер ви маєте можливість уважно розглянути зображення та спробувати знайти яблуко без поспіху. Перевірити свою відповідь ви зможете нижче.
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Де ж приховали яблуко?
Тепер, коли ви побачили відповідь, можливо, ви здивовані тим, як цей поширений фрукт міг залишитися непоміченим раніше.
Також пропонуємо розв'язати головоломку, в якій потрібно порахувати вагу тварин всього за 25 секунд.
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