Техніка 'лимон', яка допоможе в стресових ситуаціях

Хотіти їсти при стресі - це нормально.

Так ми намагаємося зняти з себе стрес, бо знаємо що це спрацьовує.

Сьогодні подруга написала, що не вивезла і купила багет і злопала його. Все норм.

Починаючи їсти ми переключаємо нашу симпатичну нервову систему ( стрес- адреналін) на парасимпатичну ( розслаблення і спокій) - це нормально.

Як ще можна зробити це переключення? Не їжею.

В момент емоційного напруження і втрати контролю виконайте Техніку "Лимон".

Сідайте зручно, покладіть руки на коліна долонями вгору і закрийте очі.

Тепер уявіть, що у вашій правій руці лежить лимон.

Почніть повільно його стискати, уявляючи, як "вичавлюється" весь сік.

Як тільки "лимон вичавлений", розслабте руку.

Тепер повторіть те саме з лівою рукою.