Таємниця за стіною: що знайшли британці, зруйнувавши 245-річну перепону (фото)

Під час ремонтних робіт у будинку, збудованому ще у 1780 році, британське подружжя натрапило на замуровані двері, які колись з’єднували їхню оселю з сусідньою. Ця історична знахідка швидко стала популярною у соцмережах.

Відео з відкриттям, оприлюднене в TikTok, спричинило активне обговорення серед користувачів платформи. Дебора та Люк Фінчі не могли й уявити, які несподіванки чекають на них під час ремонту власного будинку поблизу міста Дарем. Їхню оселю свого часу збудував прем’єр-міністр Чарльз Грей.

У процесі реставрації подружжя вирішило демонтувати кам’яну стіну, яку раніше закрили гіпсокартоном. "Нам було дуже цікаво, що там приховано, і якось увечері ми просто почали зривати гіпсокартон. Не помітили, як зняли майже половину стіни", – пригадує Дебора.

Саме тоді вони виявили замуровану ділянку. Як з’ясувалося, за нею ховалися старовинні двері, які датуються приблизно 1830 роком і ведуть прямо до кухні сусіднього будинку.

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"Ми звернулися до сусідів із проханням подивитися, куди саме виходить цей прохід, і чи знали вони, що між нашими будинками колись існували двері", – розповіла жінка.

Виявлені деталі пролили світло на минуле: колись обидва будинки належали до єдиного маєтку, а двері використовувалися слугами для пересування між частинами оселі.

"Якщо притулити вухо до цегляної стіни, можна було почути, що відбувається в сусідів. Наші собаки навіть перегавкувались через ці двері!" – з усмішкою згадує господиня.

Подружжя вирішило не відкривати прохід, а зберегти його як історичний елемент в іншій формі. "Ми заклали дверний отвір автентичною цеглою та перетворили його на стелаж з декоративною експозицією. Тепер це –справжній центр уваги під час кожного візиту гостей", – розповідає Дебора.

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