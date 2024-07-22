Таємниця кросівок на дротах: хто і навіщо розвішує взуття по всьому світу, та які це має приховані значення

У якому б куточку світу ви не опинилися, вам, ймовірно, зустрінуться кросівки, що висять на лінії електропередач. Цей феномен є досить звичним явищем, і, як зазначають дослідники, існує безліч причин для цього.

Про це повідомляє IFLScience.

Факт кидання взуття на електричні дроти спостерігається у багатьох країнах світу з різноманітних мотивів, тому науковці вирішили виділити декілька найбільш поширених причин, які можуть пояснити цю, на перший погляд, незвичайну поведінку.

Меморіал

З давніх часів людство шукає способи зберегти спогади про тих, хто відійшов у вічність. Доказом цього є древні поховання, які свідчать про наші спроби вшанувати пам’ять предків. Сьогодні ми маємо безліч традицій, що дозволяють нам пам’ятати померлих, від традиційних ритуалів до сучасних символічних жестів, як-от залишення взуття на дротах.

Територія

Існує думка, що пари взуття, що висять на електричних проводах, можуть слугувати знаками для позначення контрольованих територій або як сигнал про наявність певних нелегальних активностей. Однак, деякі експерти схиляються до думки, що це може бути не більше ніж міський міф, адже чіткої причини, чому люди роблять це, не існує.

У розмові з колишнім високопоставленим членом банди Bloods, Патріком Старром, який відбуває покарання у в’язниці штату Міссурі, він підтвердив, що вони використовували цей метод для позначення своєї території. Тим не менш, інші засуджені стверджують, що таким чином вони віддавали шану загиблим друзям зі своїх районів.

Жарти та небезпеки

Стандартні електричні стовпи, висотою приблизно 10 метрів, часто стають об’єктом для підліткових жартів, коли вони кидають на них чуже взуття. Однак, спроби зняти взуття з проводів можуть бути дуже небезпечними. Навіть використання гумового взуття чи рукавичок не гарантує захисту від електричного розряду, тому фахівці настійно не рекомендують робити цього.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому металеві предмети тонуть, а величезні кораблі плавають.

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