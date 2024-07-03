На території Національного парку Йохо в Канаді вчені виявили скам’янілості морської істоти, вік якої перевищує 500 мільйонів років. Згідно з інформацією Daily Mail, ця знахідка, яка залишалася непоміченою з 1983 року, зацікавила дослідників своїм незвичайним виглядом, що нагадує інопланетянина.

Науковці з Королівського музею Онтаріо встановили, що істота, названа entothyreos synnaustrus або лобоподій, належить до групи тварин з короткими кострубатими ногами та довгим тілом. Відмінною рисою цієї істоти є 11 унікальних придатків-лобоподів, шипи на спині та пір’єподібні структури в передній частині тіла.

Лобоподій має довжину близько п’яти сантиметрів. Одна частина його лобоподів була стрункою та довгою, а інша частина – конусоподібною та міцнішою. Тіло істоти було вкрите кількома рядами колючок різної форми та розміру.

Читайте також: Знайдено новий вид гігантського динозавра Lokiceratops rangiformis (фото)

Ця істота, ймовірно, з’явилася під час Кембрійського вибуху – періоду, коли приблизно 530 мільйонів років тому різноманітність живих організмів різко зросла. У цей час на морському дні з’явилося більше придатного для життя простору, що сприяло розвитку та різноманітності морських тварин.

Відкриття цієї незвичайної істоти може допомогти зрозуміти еволюційні процеси того часу, зокрема розвиток екзоскелета у морських тварин. Знахідка лобоподія може свідчити про початкові етапи еволюції твердої зовнішньої оболонки у деяких видів.

Таємничий ''морський прибулець'': вчені виявили незвичайні рештки істоти, якій понад 500 млн років. Джерело: Journal of Systematic Palaeontology Таємничий ''морський прибулець'': вчені виявили незвичайні рештки істоти, якій понад 500 млн років. Джерело: Journal of Systematic Palaeontology

Це відкриття є частиною більш масштабного дослідження скам’янілостей, знайдених у Національному парку Йохо. З моменту виявлення цього "кладовища" морських істот дослідники ідентифікували вже 50 нових видів, що значно розширює наше розуміння біорізноманіття древніх океанів.

Раніше ми розповідали про археологічне відкриття, яке підтверджує біблійну розповідь.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!