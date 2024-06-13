Страх засудження як камінь на шиї: як подолати

"Не суди, та не судимий будеш" – пам'ятаєте? Але в нашому суспільстві це так не працює.

Навіть якщо ми нікого не засуджуємо, то самі можемо піддатися засудженню та критиці. Я часто чую вислів "А що люди скажуть".

Далі текст мовою оригіналу

Думаю вы тоже! Это страх осуждения. Он как камень на шее или якорь. Не даёт нам сдвинуться с мертвой точки, идти вперёд, быть собой, становиться успешнее, идти своим путём, а не таким как хотят окружающие близкие люди.

С детства нас растили через призму соответствия ожиданиям взрослых. И мы так растим наших детей.

В теории, лучше бы не навешивать ожидания на своих детей, а на практике это невозможно полностью, я, как мама-это знаю. И все же, с детства мы слышали, что нужно соответствовать.

И во взрослом возрасте эта Установка нас ограничивает.

Как же с ней работать?

Понять, что люди осуждали и будут осуждать, вам нужно не их пытаться изменить, а своё отношение к осуждению, как в поговорке: "Собаки лают, караван идёт"!

Ваша жизнь в ваших руках. Даже если вы будете жить по всем канонам и пожеланиям общества, найдутся те, кто будет осуждать вас. Ведь какие люди больше подвержены искушению осуждать? Люди неуверенные в себе!

Если вас критикуют - Значит Вы просто задели чьи-то чувства, осуществили чью-то мечту и кто-то пытается компенсировать свою слабость критикой в вашу сторону.

Если вы часто подвергаетесь критике и осуждению, значит вы впереди! Чем выше поднимаетесь, тем сильнее дует ветер! А значит, чем больше вас успех, тем больше будет недовольных вами людей. Их количество увеличивается пропорционально вашему успеху.. Так что, это естественный процесс!

Если же критика конструктивная - отлично! Вам указали направление роста!