Стильна жіноча стрижка боб: від неї фанатіють голівудські зірки (фото)

Стрижка боб вже багато років тримається на піку популярності, й не збирається здавати позицій. Цього сезону вона знову підкорила серця модниць, у тому числі й голівудських зірок.

Боб підходить для будь-якого типу волосся, форми обличчя та віку. Його можна укладати по-різному, створюючи як романтичні, так і зухвалі образи. Ця зачіска не потребує складного догляду. Вам знадобиться лише кілька хвилин, щоб укласти волосся феном та гребінцем.

Боб завжди виглядає сучасно та елегантно. Ця стрижка підкреслить вашу красу та індивідуальність.

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Які варіанти боб у тренді цього року:

Класичний боб. Цей варіант стрижки завжди актуальний. Волосся підстригаються до рівня підборіддя, з чітким зрізом.

Боб-каре. Ця стрижка поєднує в собі елементи боб та каре. Волосся ззаду коротші, а спереду довші, що створює цікавий контраст.

Багатошаровий боб. Ця стрижка ідеально підходить для тонкого волосся. Багатошаровість додає волоссю об'єму та текстури.

Асиметричний боб. Цей варіант стрижки підійде тим, хто хоче підкреслити свою індивідуальність. Волосся з одного боку коротше, ніж з іншого.

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@dimitrishair Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@dimitrishair

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@dimitrishair Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@dimitrishair

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@lilyallen Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@lilyallen

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@owengould Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@owengould

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@xtina Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@xtina

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@dimitrishair Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@dimitrishair

Хто з голівудських зірок носить боб?

Вікторія Бекхем. Відома співачка та дизайнерка вже багато років вірна цій стрижці. Її боб завжди бездоганно укладений та підкреслює її елегантний стиль.

Дженніфер Лоуренс. Актриса любить експериментувати з різними варіантами боб. Їй йдуть як класичні, так і більш креативні стрижки.

Скарлетт Йоханссон. Зірка віддає перевагу короткому боб з рваною текстурою. Ця стрижка підкреслює її витончені риси обличчя.

Кара Делевінь. Модель любить носити боб з косою чілкою. Цей варіант стрижки додає її образу зухвалості та сексуальності.

Ріанна. Співачка не боїться експериментувати з кольором волосся. Її боб буває як класичного блонда, так і яскравих, незвичайних відтінків.

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram.com@dimitrishair Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram.com@dimitrishair

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram.com/ @ryanrichman Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram.com/ @ryanrichman

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@ciara Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@ciara

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@mararoszak Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@mararoszak

Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@erickohair Як виглядає зачіска боб. Джерело: Instagram@erickohair

Якщо ви хочете оновити свою зачіску, боб - це чудовий вибір. Ця стрижка не тільки стильна, але й практична. З нею ви завжди будете виглядати на мільйон.

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