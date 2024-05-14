Порівняння жалюзі та рулонних штор: їхні ключові відмінності

UAportal дізнався, що при виборі між жалюзі та рулонними шторами, розуміння їх ключових особливостей має вирішальне значення. Дізнайтеся, як не помилитися.

Матеріал

Для тих, хто шукає довговічність і простоту в обслуговуванні, жалюзі з вінілу або алюмінію можуть стати відмінним вибором. Ці матеріали стійкі до зносу і легко миються. З іншого боку, рулонні штори виготовляють з тканини, що надає їм більш м'якого та елегантного вигляду.

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Пропуск світла

Коли справа доходить до управління природним світлом, жалюзі пропонують велику гнучкість. За допомогою регульованих ламелей користувачі можуть пропускати світло. Рулонні штори, забезпечують більш обмежений діапазон регулювання світла, оскільки їх можна лише піднімати або опускати.

Естетична привабливість

Жалюзі бувають різних стилів, кольорів і матеріалів, що дозволяє створити широкий вибір варіантів дизайну, який підійде до будь-якого інтер'єру. Завдяки широкому вибору тканин, рулонні штори можуть надати приміщенню більш розкішного вигляду.

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