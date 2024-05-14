Фахівці пояснили, як склянка води допоможе зберігати овочі свіжими втричі довше

Фрукти та овочі інколи починають псуватися всього через кілька днів після покупки. Так стається, зокрема, через неправильне зберігання.

Інфлюенсерка Лісса Луїза розповіла про корисний лайфхак, який подовшить термін зберігання овочів та фруктів. Ключовим кроком, радить вона, є видалення всіх пластикових упаковок, які можуть прискорити псування, повідомляє Express.co.uk.

Просто помістіть коренеплоди, як-от листя салату чи ріпчасту цибулю, корінцями вниз у склянку з водою. Цей метод, як вона стверджує, збереже їх хрусткими та затримає гниття або в’янення.

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Для коренеплодів потрібно зливати воду та наповнювати її щодня або двічі на день. Інакше вони можуть вкритися слизом.

Любителі шпинату можуть вистелити тарілку паперовими рушниками, покласти зверху шпинат і охолодити його, щоб листя не розмокли. Для оптимальної свіжості грибів корисно зберігати їх в паперовому пакеті в холодильнику.

Ягоди, які часто швидко псуються, можна довше зберегти, зберігаючи їх у закритих скляних банках у холодильнику.

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