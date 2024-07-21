Поради з видалення пнів: як заощадити час та зусилля

UAportal підготував кілька креативних рішень для багаторічної проблеми пнів на присадибних ділянках. Ці способи видалення стануть у нагоді людям, які шукають ефективні та екологічно чисті способи видалення пеньків.

Природний процес розкладання

Просвердливши кілька отворів у пні і заповнивши їх багатими азотом добривами, можна прискорити природний розпад деревини. Інший підхід передбачає покриття пня товстим шаром мульчі або ґрунту, що прискорює розкладання та запобігає подальшому зростанню. Ці природні методи є екологічно чистими та економічно ефективними.

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Деревне вугілля та сіль Іпсома

Створивши саморобну суміш для видалення пнів з використанням порошкоподібної суміші з рівних частин цих складових можна прискорити процес розкладання, що приведе до повного видалення пня. Отвори в пні можна заповнити вугільно-сольовою сумішшю, що дозволить з часом розм'якшити пень і розкласти його остаточно.

Цей простий та економічно ефективний метод особливо підходить для власників будинків, які прагнуть очистити свої ділянки від пеньків дуже швидко.

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