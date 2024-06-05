''Організуємо на трьох?'': типові фрази радянської людини

Так, друзі — сьогодні буде давно запланована посада про типові слова та фрази радянської людини. Думаю, ви неодноразово чули, а іноді й самі використовували фрази на кшталт "хто крайній" , "викинули" або інші подібні. Значення цих фраз добре зрозуміле людям на пост-совку, але при цьому їх практично неможливо (без втрати змісту) перекласти на інші мови.

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Практически все эти выражения родились в СССР из-за так называемого "советского образа жизни", а многие остались в нашем повседневном языке ещё и сегодня (особенно это касается выражения "тебе что, больше всех надо?").

По-моему, эти фразы и выражения рассказывают очень много об образе жизни в СССР — почти так же, как фото обычной советской жизни, и в сегодняшнем посте я подробно расскажу о каждой из них.

1. "Кто крайний?"

Эта фраза (как и несколько следующих в списке) пришла в наш лексикон из-за плохо организованной торговли и тотальных советских очередей. Очереди в СССР были всегда и везде — в магазинах, в разных там конторах, в парикмахерских, в поликлиниках и так далее. Думаю, если подсчитать, сколько рядовой советский человек проводил времени в очередях — то можно прийти в ужас)

Если кто-то в СССР видел очередь, то было принято делать так — сперва громко уточнить "кто крайний?", закрепить за собой место в очереди — сообщить во всеуслышанье "я буду за вами!", а уже потом пойти в голову очереди, и уточнить "что дают?". Иногда, если "давали" что-то особо ценное (что было понятно по общему виду и напряжению очереди), прежде чем идти уточнять, нужно было дождаться, чтобы кто-то встал за вами. Закрепить, так сказать, своё место в очереди сразу двумя свидетелями — тем, кто стоит перед вами и тем, кто занял очередь за вами.

Иногда использовали и вариант "кто последний?", но реже. Не знаю, почему именно — может быть, дело в худшем звучании самого слова "последний". В общем, каноничный советский вариант — это именно "кто крайний?".

2. "Выбросили"

Слово, которое абсолютно невозможно точно перевести иностранцу — особенно далёкому от русского языка и от советских реалий. Слово касается вовсе не выбрасывания мусора, а появления на прилавках ценных и/или дефицитных товаров. Использовалось как для редких продуктов (например — сырокопчёная колбаса, зеленый горошек и прочее), так и для предметов быта — люстр с пластмассовыми висюльками, пылесосов "Вихрь" и прочего подобного.

В контексте разговора это звучало так — "Валя, беги скорее в хозяйственный, там пылесосы выбросили", или же "Сергей, сходи в гастроном, там говорят выбросили сервелат". Сейчас это слово, слава богу, постепенно сошло на нет, так как дефицита в торговле сейчас не существует — но время от времени я его ещё слышу, особенно среди людей старшего поколения.

3. "Где ты это достал? (где брали?)"

Фраза, которая как и предыдущие, касается советской торговли. Обычно возникала в процессе общения двух граждан, когда один видел у другого какой-то ценный и редкий товар — хорошие сапоги, редкие продукты, что-то из новой бытовой техники и так далее. В СССР такие вопросы считались вполне нормальными — увидел что-то, что выбивается из общей серости, и сразу же уточнил — где это можно достать.

Что интересно — в классически советской версии фраза звучит без какого-либо упоминания денег или вообще факта покупки: "где достал", "где брал", "где нашёл" и так далее — что говорит о том, что сам факт "доставания" был важнее денежного фактора. Деньги-то были, а вот купить на них что-то приличное было очень сложно, они в данной ситуации были вторичными.

4. "Сообразим на троих?"

Типично советское выражение, которое так же, как и слово "выбросили", не переводится на другой язык. Попробуйте перевести её например на английский — и вы увидите, что получится абсурд)

Родилась фраза в трудовых советских коллективах на различных заводах и фабриках, а также во всяких иных городских организациях и имеет следующие корни — если предприятие не имело "бесплатного" питания (по талонам), то жены собирали мужьям так называемые "ссобойки" (ещё одно совковое слово кстати), либо давали деньги на обед в заводской ведомственной столовой. Средний советский обед стоил около рубля (80-90 копеек), и обычно жёны (жестко контролировавшие семейный бюджет) давали мужьям с собой по рублю — с тем, чтобы осталось ещё мелочь на трамвай.

Вот этот рубль и стал родоначальником фразы "сообразим на троих" — бутылка водки в СССР стоила 2 рубля 87 копеек, и если трое мужиков скидывались по рублю — то получалась как раз бутылка. Кроме того, дозы в примерно 170 грамм было как раз достаточно, чтобы заметно захмелеть, ещё быть способным продолжать работу после обеденного перерыва и вернуться вечером домой почти трезвым.

Особо опытные разливали бутылку водки по гранёным стаканам "на глаз" с точностью до капли — это считалось ценным умением, и таких людей уважали. Оставшиеся от "соображения на троих" 13 коппек обычно тратили на какой-нибудь пахнущий вонючими носками плавленый сырок "Волна", которым занюхивали выпитое.

В отличие от некоторых других советских фраз, выражение "сообразим на троих" сейчас ушло в прошлое.

4. "А почему я?"

А вот эта фраза, которая была весьма распространена в СССР, остаётся популярной и сейчас. Спектр применения её чрезвычайно широк, но главным образом он касается нежелания человека исполнять свои прямые обязанности на работе.

Типичный советский человек считал, что государство обязано платить ему деньги за сам факт появления его на работе — в отличие от проклятого капитализма, где люди должны были при этом ещё и работать. Это было в СССР государственной доктриной — в неэффективной плановой экономике работали тысячи дармоедов, которые годами занимались лишь тем, что составлияли какие-то никому не нужные сметы, планы, отчёты, или даже просто носили из кабинета в кабинет скрепки. Никто их не мог сократить, так как СССР было "социальным государством с низкой безработицей". При этом считалось, что эти люди "работают" и занимаются какими-то нужными стране делами.

Если такому работнику, который годами привыкал к подобной синекуре, вдруг поручали какую-то действительно нужную работу — то часто он возмущался — "а почему я? Пусть Иванов/Петров/Сидоров делает!". Возмущение было абсолютно искренним — такие работники действительно не понимали, почему они должны что-то делать, если государство им и без этого платит из 80-90 рублей. А тут вдруг ещё работать надо!

Такие "апочемуяки" распространены и сейчас. Встречали в коллективе ленивых работников, которые хотят получать много, но при этом ничего не хотят делать, а когда им поручат что-то ответственное — то возмущаются "а почему я?" Вот это они и есть.

5. "Ишь, деловой какой!"

Это выражение имеет множество вариаций, основную сферу его применения можно описать так — некто делает что-то, что не укладывается в картину идеального мира советского человека, и последний разражается фразой а-ля "ишь ты, чего захотел, деловой какой!". "Деловой" здесь выступает аналогом слов "предприимчивый", "решительный", "пробивной" — в совке все эти качества считались отрицательными и долго и старательно выводились советской властью — стоит вспомнить хотя бы так называемое раскулачивание, когда богатые и работящие люди были объявлены врагами.

Пример использования фразы — скажем, в позднем СССР молодой кооператор приходит к директору магазина и простит разрешить ему торговать на свободных торговых площадях, это будет выгодно и магазину (новые товары, новые покупатели), и покупателям (новый ассортимент), и самому кооператору (прибыль), но директор магазина (старый совок) не хочет что-то менять и разражается в адрес кооператора фразой — "ишь ты, деловой какой тут нашелся!".

Отличный пример подобного выражения можно увидеть также в мультфильме "Ишь ты, Масленица", снятого в перестроечные годы студией "Арменфильм" — там мальчишка получил от бабы-сторожихи кувшин с маслом, а после того, как попросил его немножко постеречь — выслушал длинный монолог в стиле "ишь ты какой деловой тут нашелся, забирай и проваливай!".

Сейчас эта фраза постепенно уходит в небытие, так как деловые и предприимчивые качества перестали считаться чем-то отрицательным.

6. "Тебе что, больше всех надо?"

А вот эта чисто советская фраза жива и сейчас. Основной её смысл можно передать так — живи тихо, сиди и не высовывайся, не спорь с властями, веди образ жизни Премудрого Пескаря из рассказа Салтыкова-Щедрина. Можно понять, как родилась эта фраза, и корни у неё страшные — инакомыслящих в СССР попросту униичтожали, часто (особенно в 1930-е годы) в прямом смысле, физически. Если ты осмеливался спорить с властями, если тебе было "надо больше других" — то ты считался врагом.

В пятидесятые годы репрессии постепенно стали уменьшаться, людей уже столь массово не высылали в лагеря и не расстреливали за какие-то "не такие" убеждения — но страх перед репрессиями остался и пропитал всё общество. На тех, кто осмеливался "возражать начальству" — смотрели как на смельчаков, что входили в клетку с тигром, может быть даже где-то их поддерживали, но вслух говорили — "тебе что, больше всех надо? Остынь, ты ничего не изменишь! Тут так было и будет всегда! До тебя пытались что-то поменять — ничего не вышло!".

Постепенно, со скрипом ситуация стала меняться — в конце семидесятых годов на советские экраны вышел фильм "Гараж", который во многом перевернул мышление советских граждан — оказалось, что с начальством можно спорить и побеждать его. Но в целом "тебе что, болше всех надо" и "ты ничего не изменишь" — остались, пожалуй, наиболее живучими типично советскими фразами, которые продолжают влиять на нас и сегодня.

Вот такие типично советские фразы и выражения мне удалось отыскать. Чем можете дполнить мой список? Что вообще о нём думаете?