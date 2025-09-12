Сонце у банці: рецепт 'бурштинового' варення на зиму

У холодні осінні чи зимові вечори до чашки гарячого чаю ідеально пасує домашнє яблучне варення. Яблука, попри подорожчання, все ще залишаються доступнішими за більшість фруктів і ягід, тому вони підходять для консервації краще за інші.

Про це пише Уніан. Одним із найшвидших способів приготування є так зване "п’ятихвилинне варення". Для нього кілограм яблук нарізають шматочками чи кубиками, засипають 500 грам цукру і залишають на кілька годин, щоб вони пустили сік. Далі масу доводять до кипіння і тримають на вогні всього кілька хвилин. Готове варення розливають по стерилізованих банках, після охолодження воно може зберігатися у прохолодному темному місці.

Ще один варіант – прозоре варення з яблучними шматочками. Кілограм яблук ріжуть на тонкі часточки, пересипають 800 грам цукру і залишають на ніч, щоб утворився сік. Після цього яблука кілька разів доводять до кипіння з перервами на настоювання, а на завершальному етапі додають 0,5 чайної ложки кориці. Завдяки такому методу виходить густий, насичений сироп із цілими фруктовими часточками.

Окремо кулінари виділяють бурштинове яблучне варення, яке отримує красивий золотистий колір завдяки поєднанню яблук із лимонним соком і невеликою кількістю лимонної кислоти. Для нього беремо1,7 кілограма яблук, 1,5 кілограм цукру, три літри води (+ склянка), чотири столові ложки лимонного соку, третина чайної ложки лимонної кислоти (+ третина чайної ложки).

Фрукти спочатку замочують у підкисленій воді, щоб вони не потемніли, а потім заливають гарячим сиропом і залишають на кілька годин. Під час остаточного варіння до них додають лимонну кислоту, що надає готовій страві приємної кислинки та виразного аромату.

