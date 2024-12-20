Скарби Помпеїв: археологи знайшли будинок із міфологічними сюжетами на фресках (фото)

У давньоримських Помпеях археологи знайшли невеликий будинок із прекрасно збереженими фресками. Вони ілюструють міфологічні сюжети.

Ця оселя, названа Будинком Федри на честь легендарної цариці Афін, демонструє еволюцію архітектурних стилів І століття нашої ери. Образ Федри зображений на одній із настінних фресок, що прикрашають будинок. Про це пише Reuters.

У будинку, окрім фрески, що зображує Федру та Іпполіта, який відкинув її кохання, виявлено й інші сцени з міфології. Серед них – зустріч сатира з німфою, а також зображення богів, яких археологи припускають ідентифікувати як Венеру та Адоніса.

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Крім масштабних фресок, стіни Будинку Федри прикрашені дрібнішими, але не менш майстерно виконаними орнаментами й сценами, що зображують природні мотиви.

У агенції повідомили, що Помпеї були знищені в результаті виверження вулкана Везувій у 79 році н.е. Шар вулканічного попелу, який накрив місто, створив природний консерваційний ефект, що дозволив зберегти будівлі до сьогодні.

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