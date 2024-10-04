Соковита паста з куркою за 10 хвилин

Соковита паста з куркою, спеціями та ніжним пармезаном — і все це за 10 хвилин! Ідеальне поєднання смаку та швидкості.

Інгредієнти:

• Відварена паста — 300 г;

• Куряче філе — 250 г;

• Паприка — 1 ч.л;

• Чилі пластівці — 1 ч.л;

• Італійські трави — 1 ч.л;

• Цибуля ріпчаста — 1 шт;

• Часник — 1 зубчик;

• Томати чері — 100 г;

• Вода — 50 мл;

• Томатна паста — 1 ч.л;

• Вершки 20% — 100 мл;

• Сіль;

• Перець мелений;

• Пармезан — 40 г.

Спосіб приготування:

1. В розігріту сковорідку з оливковою олією додати куряче філе, нарізане кубиком, паприку, чилі, італійські трави. Обсмажити.

2. Додати подрібнену цибулю та часник.

3. Додати томати чері, розрізані навпіл, воду, томатну пасту, вершки, сіль та перець. Перемішати.

4. Додати пармезан та готову пасту.

5. Подавати з подрібненим базиліком.

Зберігайте та готуйте смачну вечерю за лічені хвилини вже сьогодні)