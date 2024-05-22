Приховають друге підборіддя: які зачіски стилісти радять повним жінкам (фото)

Ідеальною буде та зачіска, що підходить до форми обличчя та приховує його недоліки – друге підборіддя, зморшки, гострі вилиці тощо. Стилісти радять жінкам, особливо за 40, завжди радитися з перукарем. Професіонал підкаже, що обрати саме для вашого волосся.

Фахівці розповіли, яку зачіску обрати тим жінкам, що мають повне обличчя та чиє волосся з віком менш густе.

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1. Коротка стрижка боб – її головна перевага в тому, що така зачіска підходить для будь-якого заходу. Ця зачіска "скине" роки та зайву вагу й зробить свою власницю привабливішою.

Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com

Таку зачіску варто обирати жінкам з квадратною, овальною та круглою формами обличчя.

2. Кучері – якщо вам за 40 і ви маєте подвійне підборіддя або маєте повне обличчя, кучері це саме те, що вам потрібно. Кучерява зачіска найкраще підходить жінкам з ромбоподібною, овальною та круглою формами обличчя.

Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com

Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com

3. Довгі пасма – така зачіска найкраще підходить жінкам із серцевидним, квадратним і круглим обличчям.

Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com

4. Стрижка з чубчиком на бік – ви не тільки виглядатимете сучасно, але водночас збережете весь образ простим. Ця зачіска найкраще підходить жінкам з овальним і круглим обличчям.

Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com

5. Коротка стрижка для жінок з тонким волоссям – цей короткий, але офіційний і стильний образ простий у догляді, і він дає вам перевагу у вашому насиченому житті. Вона найкраще підходить жінкам з пухким обличчям.

Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com

6. Гладкий кінський хвіст – така зачіска зменшить об'єм обличчя та видовжить шию. Жінки з овальним і круглим обличчям можуть спробувати цю зачіску, якщо хочуть мати класичний образ.

Зачіски для круглого повного обличчя Зачіски для круглого повного обличчя

7. Змішані шари – ця зачіска передбачає стрижку таким чином, щоб у вас були безперервні шари різної довжини. Деякі з них короткі, а решта підстрижені. Жінки з овальним і круглим обличчям можуть спробувати цю зачіску, якщо вони шукають модного образу та хочуть спробувати багатошаровість.

Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Джерело: primewomen.com

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