Синдром неспокійних ніг: причини та лікування
Перед сном починають нити, крутити ноги. Найчастіше в області гомілок та стоп. Хочеться постійно рухати ногами, лежачи в ліжку і навіть під час сну. Ці ж відчуття заважають нам заснути, можливо навіть змушують підвестися і бути певним часом.
Далі текст мовою оригіналу
Как правило, симптомы появляются равномерно и одновременно в обеих ногах. Обычно мы замечаем их в состоянии покоя, чаще вечером и ночью. Симптомы выражены не остро, скорее можно их охарактеризовать, как "мучительный дискомфорт".
Кратковременные улучшения приносят массаж голеностопа, движения в виде сгибания и разгибания в голеностопе. Но в состоянии покоя все симптомы быстро возвращаются.
Данный синдром встречается в 1.5 раза чаще у женщин, особенно у беременных. У дефицитных деток и мужчин также не редкость.
Причиной являются обменные нарушения и дефициты:
~ железа
~ В12
~ фолиевой кислоты
~ магния
~ витамина D
Данный синдром часто сопутствует таким заболеваниям:
~ железодефицитная и фолиеводефицитная анемия
~ сахарный диабет (особенно на фоне приема метформина/глюкофажа) - идет истощение по В12
~ аутоиммунные заболевания
~ венозная недостаточность
~ атеросклероз нижних конечностей
~ почечная недостаточность
~ паразитоз.
Если вы заподозрили у себя данный синдром, рекомендуется сдать анализы на выявление дефицитов:
~ гемоглобин
~ ферритин
~ трансферрин
~ гомоцистеин
~ фолиевая кислота
~ В12 – именно holo-В12, так как цианокобаламин не информативен и его высокие показатели не говорят о достаточном содержании В12 в организме.
~ витамин D
Если у вас будут выявлены дефициты по holo-В12 и по фолиевой кислоте (В9)/гомоцистеин, то врач назначит вам препараты для коррекции этих дефицитов и ваша задача отследить, будут ли это активные формы витамин.
~ препарат В12 - только в форме метилкобаламин (не цианокобаламин).
~ препарат В9 – только в форме метилфолат (не фолиевая кислота).
~ препарат магния – в форме глицинат/таурат/малат (не оксид магния).
~ витамин D – чтобы не в высоких дозировках для приема раз в неделю/месяц (30-50 тыс. МЕ и больше), так как витамин D является антагонистом магния и высокие дозировки могут вызывать ломоту в мышцах и костях.