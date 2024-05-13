Шоу 'Холостяк' повертається: вже відомо, хто буде головним героєм (фото)

Телеканал СТБ оголосив по нове знімання популярного шоу "Холостяк". Вже визначено й головного героя – це Олександр "Терен" Будько. Він колишній військовий, ветеран, громадський діяч та автор книги "Історія впертого чоловіка". Будько також є учасником національної збірної Invictus Games.

У своєму Instagram канал СТБ пояснив, що оголосив ім'я нового героя сьогодні, оскільки 13 травня – день народження "Терена".

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Олександр ''Терен'' Будько. Джерело: instagram.com/stbua Олександр ''Терен'' Будько. Джерело: instagram.com/stbua

Олександр ''Терен'' Будько. Джерело: instagram.com/stbua Олександр ''Терен'' Будько. Джерело: instagram.com/stbua

Олександр ''Терен'' Будько. Джерело: instagram.com/stbua Олександр ''Терен'' Будько. Джерело: instagram.com/stbua

"Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни - це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок - це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці", – йдеться у повідомленні каналу.

Телеканал відзначив впевненість Олександра, його самоіронію, почуття гумору.

Олександр ''Терен'' Будько. Джерело: Alexei Ratmansky Олександр ''Терен'' Будько. Джерело: Alexei Ratmansky

"Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли - ось наш кандидат на нового Холостяка. Цієї осені разом із Холостяком ми сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок. І поринемо у нову історію кохання", – додали на СТБ.Також телеканал оголосив, що запрошує дівчат, які мріють познайомитися з "Тереном" та побудувати з ним стосунки, приходити на кастинг.

"Вперше в історії проєкту ми оголошуємо ім’я Холостяка одночасно з початком кастингу! Для тих, хто хоче побудувати стосунки з Тереном, анкета в шапці профілю, у сторіс та на сайті СТБ", – додали на телеканалі.

Як подати заявку на участь в шоу "Холостяк": переходьте за цим посиланням та заповнюйте анкету.

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