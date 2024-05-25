Полуниця - без сумніву, одна з найсмачніших літніх ягід! Важко відшукати людину, яка б не любила полуницю – соковиту та солодку ягоду. ЇЇ смаком можна насолоджуватися з початку літа до ранньої осені. Крім чудового смаку, полуниця має вплив на наш настрій завдяки ароматичним речовинам, що в ній містяться.

Чим корисна полуниця? Вам допоможе наша інфографіка.

Сезон полуниці: кому слід зовсім відмовитися від вживання Сезон полуниці: кому слід зовсім відмовитися від вживання

Незважаючи на безліч корисних властивостей ягід полуниці, деяким людям все ж варто обмежити її вживання, або взагалі від неї відмовитися.

Насамперед, потрібно пам’ятати, що полуниця належить до продуктів-алергенів. Алергікам, маленьким дітям і вагітним жінкам потрібно з обережністю ставитися до цієї ягоди.

Полуниця може погіршити стан тих, хто страждає виразковою хворобою або гастритами, оскільки кислоти, що містяться в ній подразнюють слизову шлунку.

При хворобах суглобів допускається їсти полуницю в обмеженій кількості, так як вона може стати причиною посилення подагричних болів.

З полуниці можна робити багато смачних страв – смузі, десерти, додавати її у салати. І хоча найчастіше з неї роблять джеми, варення, мармелад, більш корисна вона, звичайно, у свіжому вигляді. На жаль, ці плоди дуже швидко псуються, ферментуються та пліснявіють. Щоб ласувати ягодами з користю для здоров’я якомога довше, їх можна заморозити. Це кращий спосіб зберегти цінні інгредієнти та використовувати полуниці взимку.

Смачних вражень!