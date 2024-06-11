Секрет молодості: трендові стрижки з косим чубчиком для жінок 50+

Експерти зі стилю радять жінкам старше 50 років цього літа віддати перевагу коротким та середнім зачіскам з асиметричним чубчиком. Така деталь надасть вашому вигляду відчуття літньої свіжості та допоможе приховати ознаки старіння на шкірі обличчя.

Команда UAportal підібрала найбільш модні омолоджуючі стрижки на літо 2024 року.

Боб із косим чубчиком

Оновлена версія класичної стрижки боб включає асиметричний чубчик, який м’яко падає на лоб, створюючи витончений та грайливий вигляд.

Стрижка боб з асиметричним чубчиком дарує зачісці об’єм та пишність, візуально роблячи волосся більш густим та міцним. Ця зачіска не вимагає складного укладання – натуральні текстуровані пасма самі формуються у необхідну форму після водних процедур. Стрижка боб з таким чубчиком може візуально омолодити образ на декілька років, завдяки чому вона залишається у тренді по всьому світу.

Піксі з довгим косим чубчиком

Ця стрижка стала хітом серед дам старше п’ятдесяти років, і це не випадково. Вона не тільки оновлює зовнішність, але й радикально трансформує стиль, надаючи елегантності та завершеності кожному наряду.

Завдяки довгому асиметричному чубу, стрижка стає акцентом, який майстерно приховує ознаки старіння на шкірі обличчя та додає ігривий настрій загальному вигляду.

Асиметричний боб з косим чубчиком

Ця зачіска характеризується нерівномірною довжиною з боків, де одна половина виявляється коротшою, ніж інша. Нахилений чубчик додає виразності асиметрії, роблячи стиль повітряним та витонченим.

Асиметричний крій не лише додає рухливості зовнішності, але й створює ілюзію молодості завдяки своїй динаміці. Крім того, асиметричний боб-каре відмінно підходить для корекції форми обличчя, дозволяючи зменшити зайвий обсяг у нижній його частині.

Каре з косим чубчиком

Ця зачіска є ідеальним вибором для дам, які віддають перевагу коротким або середнім довжинам волосся. Вона може бути особливо виграшною з асиметричним чубчиком, що додасть вигляду свіжості та молодості.

Стрижка вважається універсальною, оскільки вона чудово пасує кожній жінці, незалежно від форми обличчя чи типу волосся. Вона не вимагає частих відвідувань перукаря, оскільки виглядає добре навіть після відростання. Текстуровані прядки додають стрижці об’єму та забезпечують ефект густого волосся.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про список найкращих стрижок для жінок 60+ за версією стилістів.

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