Найпопулярніші вживані іномарки на українському ринку: рейтинг найкращих

Вже другий місяць поспіль українці обирають вживані авто замість нових. У квітні 2024 року було зареєстровано 19,8 тисяч вживаних легковиків, завезених з-за кордону. Це на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні 2024 року.

З початку року в Україні було зареєстровано вже майже 75,4 тисячі вживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це пише maximum.fm.

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Важливо зазначити, що дані статистики не враховують приватний імпорт вживаних авто, який також сягає значних обсягів.

Які авто користуються найбільшим попитом?

48% - бензинові авто;

- бензинові авто; 24% - дизельні;

- дизельні; 17% - електромобілі;

- електромобілі; 6% - авто з ГБО;

- авто з ГБО; 5% - гібриди.

Лідером за кількістю реєстрацій залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня увійшли:

Volkswagen Golf (1106 шт.); Renault Megane (916 шт.); Skoda Octavia (732 шт.); Volkswagen Passat (586 шт.); Volkswagen Tiguan (511 шт.); Nissan Leaf (497 шт.); Nissan Rogue (482 шт.); Audi Q5 (466 шт.); Tesla Model 3 (414 шт.); Audi A4 (373 шт.).

Середній вік вживаних авто, які у квітні отримали українські номери, становить 9,3 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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