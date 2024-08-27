Найкорисніші продукти вересня: не пропустіть

Радію осені. Прохолоді, буйству фарб і звичайно ж смачним плодам. Адже осінь – час збирати врожай фруктів, овочів, горіхів, зелені, грибів, бобових… Усіх і не перерахувати. Сьогодні познайомлюсь з моїми фаворитами вересня.

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Арбузы, дыни, сливы, виноград, нектарины, груши, яблоки, инжир – лишь часть богатого арсенала фруктов первого месяца осени. Хочу начать с инжира, моего любимого плода в принципе. Жаль, не могу вырастить его в своем саду, но как только перееду в страну пожарче, обязательно займусь. Помимо вкусовых качеств инжир богат полезными микроэлементами, включая каротин, пектин, железо, медь, калий, магний, кальций и другие. Инжир полезен при простудных заболеваниях, т.к. обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Также он способен бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, способствует рассасыванию сосудистых тромбов. Хорошо насыщает организм и станет отличным перекусом. Однако из-за высокого содержания сахара инжир не рекомендуется употреблять людям больным диабетом.

Груши, или "плод Богов", как сказал великий Гомер, также помимо вкуса и насыщения приносят организму неимоверную пользу. При этом в грушах фруктозы больше, чем глюкозы и их можно кушать даже при диабете и ожирении. Груша полезна для сердечной мышцы, т.к. содержит много калия. А благодаря наличию биологически активных веществ, способна противостоять инфекционным заболеваниям.

Органические кислоты, находящиеся в грушах, делают это плод полезным для улучшения пищеварения, ускорения обмена веществ, стимулирования деятельности почек и печени. Также считается, что груши защищают кожу от старения. Только не переусердствуйте: 2-3 плода в день достаточно, чтобы почувствовать положительный эффект этого полезного фрукта.

Яблоки, пожалуй, самый распространенный плод в нашей стране. И один из самых легко усваиваемых источников железа, поэтому незаменимы при лечении малокровия. А еще яблоки – плоды молодости, содержащийся в них пектин улучшает цвет лица и продлевает "срок годности" кожи. Хотя и это не все полезные свойства столь обыденного фрукта. Яблоки укрепляют, повышают эластичность и проницаемость стенок сосудов. Они являются природным антиоксидантом, помогают избежать остеопороза, рекомендованы при кишечных инфекциях, авитаминозах, выводят холестерин из печени, предотвращают образование раковых опухолей. Однако при язвенных болезнях желудка и гастритах яблоки следует употреблять с осторожностью.

А теперь об овощах. В корзине сентября кабачки, баклажаны, брокколи, разнообразие сортов капусты, лука, морковь, помидор, перец, свекла, тыква, хрен, чеснок, фенхель… По традиции начну с моих любимых – с баклажанов. Жаль их нельзя есть в сыром виде, поэтому рекомендую запеченные баклажаны. "Синенькие" хороши для сердца, в их составе: калий, витамины РР, группы В, С, каротин, кальций, фосфор, натрий, магний, медь, железо. Также баклажаны рекомендуют от бессонницы и плохого настроения, а еще беременным и больным малокровием.

Не могу пропустить сладкий перец – лидер среди овощей по содержанию витамина С (кстати, его в нем в 3 раза больше, чем в лимонах). А наличие редкого витамина Р делает этот овощ незаменимым помощником в борьбе против сердечно-сосудистых заболеваний. Также перец улучшает состояние кожи, волос, ногтей, стимулирует обмен веществ и повышает настроение. Кстати, в перце обнаружены вещества, помогающие предотвратить образование злокачественных опухолей. Кушать, конечно, лучше в свежем виде.

И напоследок о помидорах. Не встречала еще людей, которые бы не любили эти сочные плоды. Богатые витаминами и микроэлементами они полезны для сердца и сосудов, для нервной системы и легких, для кожи, волос и глаз, печени, кишечника, в целом улучшают иммунитет. Но при употреблении лучше не перебарщивать дабы не перегружать почки.

Конечно, всех даров сентября здесь не перечислить. Напишу лишь, чтобы не забыли отведать в этом месяце: грецкие и лесные орехи, нут, фасоль, чечевицу, салат, петрушку, укроп, шпинат, и конечно лисички, подосиновики и сыроежки.