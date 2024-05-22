З ними ви ніколи не вийдете заміж: які кімнатні рослини не можна тримати жінкам

З давніх часів люди вірили, що кімнатні рослини можуть впливати на їхнє життя. Деякі з них вважалися сприятливими, інші – нещасливими.

Існує багато народних прикмет та забобонів, пов'язаних з кімнатними рослинами. Наприклад, деякі з них вважаються "чоловічими" або "жіночими", і нібито можуть впливати на щастя в особистому житті. Про це пише Новини.Live.

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Сім кімнатних рослин, які, згідно з народними прикметами, можуть принести лихо жінкам:

Фікус: Вважається, що ця рослина погано впливає на життя жінок, адже може позбавити їх коханого. Її навіть називають "квіткою вдови". Плющ: Цю рослину не рекомендується тримати вдома або біля будинку, адже вона нібито "відганяє" чоловіків від жінки, яка ще не вийшла заміж. Золота ліана: Під час цвітіння ця квітка, згідно з народними віруваннями, може віднімати у чоловіків силу, а потім і життя. Сансев'єрія: Ця рослина нібито володіє негативною енергетикою, яка може руйнувати сімейне щастя та зв'язок жінки з чоловіком. Дифенбахія: Ця ядовита рослина небезпечна не лише для дітей та домашніх тварин, але й для дорослих. Її випаровування можуть викликати головний біль, а у чоловіків - серцеві напади та загострення хронічних хвороб. До того ж, дифенбахія може призвести до безплідності. Хойя: Цю квітку вважають дуже небезпечною, адже вона може нібито "вбити" господаря, залишивши жінку вдовою. Ардизія: В народі цю рослину називають "деревом вдови", адже її часто садять на могилах чоловіків, які померли в ранньому віці.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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