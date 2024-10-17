Рублені котлетки з сиром: смачна і швидка страва

Коли справа доходить до приготування смачних страв, важливо мати під рукою надійні інструменти.

Інгредієнти:

• Куряче філе — 1 шт;

• Жовток — 1 шт;

• Цибуля синя — 1 маленька;

• Панірувальні сухарі — 1 ст.л;

• Сіль;

• Перець чорний;

• Шампіньони — 150 г;

• Вершки — 2 ст.л;

• Моцарела тверда — 100 г.

Спосіб приготування:

1. Ріжемо дрібно куряче філе, синю цибулю, додаємо жовток, сіль, перець та панірувальні сухарі.

2. Формуємо котлетки та випікаємо.

3. Гриби нарізати та обсмажити, додати вершки, приправити.

4. Викласти зверху на котлети, посипати тертим сиром та запекти протягом 10 хвилин до румʼяної скоринки.

Смачного!