Дитина не хоче йти до школи: що робити

Небажання йти до школи — це спосіб вирішення проблеми. Вона може бути як явною, так і неявною, як раціональною, так і ірраціональною, як зрозумілою, так і незрозумілою батькам.

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Младшие школьники: 6-9 лет

Проблемы детей в этом возрасте связаны с трудностями адаптации к школьной жизни. Особенно если ребенка отдали в школу слишком рано. Психологическая готовность не связана с возрастом, поэтому важно сначала проконсультироваться со специалистом, чтобы понять, действительно ли ребенок готов к школе.

Адаптационный период в среднем длится несколько месяцев, но может и затянуться и до полугода. Поэтому нежелание ходить в школу в это время можно расценивать, как временное, вариант нормы. Позже оно пройдет само по себе.

Но что, если адаптация прошла успешно, а ребенок все равно не хочет ходить в школу? Причины могут быть разные:

Скучает по маме и папе, дому.

Боится допустить ошибку, получить плохую оценку.

Не нашел друзей в школьном коллективе.

Не наладил контакт с учителем.

Переутомляется от интенсивных ежедневных нагрузок.

Ученики средних классов: 10-14 лет

Подростковый возраст — крайне сложный и бурный период в жизни человека. Гормональные всплески, изменения внешности и другие метаморфозы отражаются на поведении ребенка, а также на восприятии им своей личности. Он становится тревожным, вспыльчивым, чувствительным к любой критике.

Что может отбить у подростка желание ходить в школу:

неуверенность в себе, низкая самооценка и связанный с этим страх отвечать у доски, привлекать к себе внимание;

буллинг со стороны одноклассников или учителей;

зависимость от гаджетов, от которых приходится отрываться во время уроков;

трудности в общении с одноклассниками.

Старшеклассники: 15-17 лет

Среди детей этой возрастной группы нежелание ходить в школу встречается чаще всего. Причем родители могут и не догадываться об этом, поскольку вместо уроков подросток просто идет гулять.

Почему уже достаточно взрослый ребенок отказывается ходить в школу:

отсутствие мотивации к учебе — подросток просто не понимает, зачем ему нужно учиться;

проблемы с друзьями — дети этого возраста крайне зависимы от атмосферы в своей среде общения (в классе, с приятелями);

проблемы на личном фронте — безответная любовь и пр.;

негативное влияние со стороны старших друзей, взрослых.

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Независимо от возраста, на желание ходить в школу и учиться могут влиять стрессовая обстановка дома, смена места жительства, неприятный учитель и т. д.

Главная мысль, которую хочется донести родителям, — отказ от школы нельзя расценивать, как банальную лень.

Причина всегда есть, и ваша задача — найти ее, чтобы принять меры.

В своей книге "Беспроигрышный класс" автор Джейн Блюстайн пишет: "Если раньше ребенок любил школу и внезапно начал отказываться ее посещать — это важный сигнал. Я бы спросила его: "Это социальная или академическая проблема?". Ведь если дети перестают ходить в школу, потому что это скучно, — это одно. А когда их там ежедневно избивают или издеваются учителя — совершенно другое".

Задавайте вопросы

Обсуждайте с ребенком, как проходят его школьные будни. Если он не идет на откровенный разговор, то есть отмалчивается или говорит, что все хорошо, попробуйте задавать наводящие вопросы:

Случалось ли с тобой что-то плохое в школе? Что именно?

Есть ли в классе люди, которые тебе неприятны?

Как тебе новый учитель?

Поговорите с педагогом. Спросите, не заметил ли он изменений в поведении вашего ребенка. Не было ли в последнее время каких-либо эксцессов? Не проявлял ли ваш ребенок признаков беспокойства, тревоги, нервозности?

Расскажите, что он в последнее время отказывается идти в школу. Возможно, учитель вспомнит какой-то неприятный момент, после которого у ребенка изменилось отношение к школе.

Согласуйте с учителем возможность вашего присутствия на нескольких уроках. Понаблюдайте за ребенком: как он ведет себя во время занятий, проявляет ли активность, как общается с одноклассниками на переменах.