Розкрита таємниця давньоєгипетської мумії з австралійської школи (фото)

Завдяки вражаючим науковим дослідженням та судово-медичним реконструкціям давньоєгипетська муміфікована голова, яка століттями зберігалась у бібліотеці середньої школи в Австралії, нарешті розкрила свою таємницю.

Цей артефакт, який довгий час був загадкою, не мав жодних відомостей про своє походження, окрім старовинної записки, що свідчила про те, що це "справжня єгипетська мумія". Зараз, завдяки 3D-моделюванню та реконструкції обличчя, дослідники змогли не лише визначити вік та стать власника мумії, але й візуалізувати, як вона виглядала за життя, пише Live Science.

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"Це переносить увагу з людських останків на історію людини, яка їх носила", - сказала Дженніфер Манн, скульптор-криміналіст, яка створила реконструкцію. "Це дуже важливо, адже музеї дедалі неохоче демонструють останки стародавніх людей".

Жінка віком до 60 років була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту. Джерело: Jennifer Mann/livescience.com Жінка віком до 60 років була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту. Джерело: Jennifer Mann/livescience.com

Жінка віком до 60 років була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту. Джерело: Jennifer Mann/livescience.com Жінка віком до 60 років була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту. Джерело: Jennifer Mann/livescience.com

Жінка віком до 60 років була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту. Джерело: Jennifer Mann/livescience.com Жінка віком до 60 років була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту. Джерело: Jennifer Mann/livescience.com

Жінка віком до 60 років була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту. Джерело: Jennifer Mann/livescience.com Жінка віком до 60 років була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту. Джерело: Jennifer Mann/livescience.com

Манн, яка працює у Вікторіанському інституті судової медицини (VFIM) у Мельбурні, має досвід у створенні реконструкцій обличчя історичних діячів. Її роботи включають реконструкцію Мерітамун у 2016 році, стародавньої єгиптянки, чия муміфікована голова зберігається в музеї анатомії та патології Університету Мельбурна.

Для реконструкції австралійської мумії дослідники використовували комп'ютерну томографію (КТ), щоб створити точну 3D-модель черепа. Ця модель потім була надрукована на 3D-принтері, що дозволило Манн створити реалістичну скульптуру обличчя.

Аналіз сканування та дослідження, проведені університетами Австралії та Італії, показали, що мумія належала жінці, яка померла у віці 50-60 років. Плями золота на мумії свідчать про те, що вона жила в греко-римський період в Єгипті (332 р. до н. е. – 395 р. н. е.), коли в процесі муміфікації використовувалось сусальне золото.

Остаточна скульптура зображує літню єгиптянку з зачіскою в грецькому стилі, популярною в той час. Це реалістичне зображення дає уявлення про життя та зовнішність людини, яка жила тисячі років тому.

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