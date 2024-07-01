Пухкі вареники з вишнями, як у бабусі

Вишня, вишня – це любов.

Тісто виходе ніжне-ніжне пухке і це

Мій смак дитинства - їсти гарячими одне задоволення!

Для тіста:

-200г кефіру

-330-350г борошна плюс на підпил

-5г сода - чайна ложка не повна

(або візьміть пакетик розпушувача)

-дрібка солі

Начинка:

Вишня та цукор

Готуємо:

Для тіста треба щоб кефір був кислий, можна навіть той, що давно вже в холодильнику!

у кефір додаю сіль та соду, швидко перемішую додаю борошно і замішую тісто. Даю йому полежати 20-30 хв.

тісто виходе дуже ніжним, тож ви можете додавати трішки більше борошна, якщо що

тісто валкую на столі товщиною десь 3 мм, вирізаю маленькі кругляші

на кожен шматочок тіста кладу вишню щойно викачану в цукрі ( вишня вже попередньо без кісточок) і швидко добре защіпую краї

варю на пару на марлі під мискою 3.5-4 хвилини

знімаю у миску і змащую шматочками вершкового масла

їм зі сметаною - це просто Вау.

Поради

-не переварюйте тісто

-дуже смакує з черешнею також.