Подорож Україною за 600 грн. Яке враження обрати для наступних вихідних

Одноденні тури набирають обертів у туристичній сфері. Не витрачаючи багато часу та грошей можна в один два кліки організувати собі враження на цілий день. Туристичні фірми розробляють все більше готових та цікавих маршрутів, адже в Україні й справді є на що подивитися. В нашому списку направлення та враження, які коштуватимуть від 600 грн та залишаться в пам’яті назавжди. Київ, Львів, Одеса, Дніпро – оберіть свою точку відправлення та подорожуйте вигідно разом з UAPortal.

Лайфхак у подарунок

Ви можете вибрати будь–яку локацію зі списку та скласти свій маршрут, щоб відпочити протягом одного дня. Таке рішення зробить вашу подорож ще бюджетнішою. Оберіть організований тур для подарунка, адже враження залишаються у нашій пам’яті на все життя.

Складаємо свій день з неймовідних вражень. Джерело: Джерело: ROMAN ODINTSOV/Pexels Складаємо свій день з неймовідних вражень. Джерело: Джерело: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Київ

Зі столиці стартує велика кількість турів від Буцького каньйону і печер Чернігова до Дніпровської Атлантиди та Холодного Яру. Готуйтеся до ранніх виїздів, адже вам потрібно встигнути за день намилуватися атракціями. Ввечері ви повернетеся з багажем вражень про які хочеться розповісти друзям, якщо ви цього вже не зробили у соціальних мережах, прямо з місця подій.

"Квитковий рай Київщини" – обирайте період цвітіння улюблених квітів та захопіть гарний фотоапарат. В рамках туру ви прогуляєтеся Добропарком, побуваєте на острові Сакур та відвідаєте Фастів і Томашівку. Ціна туру 850 грн, а яскравих ароматних вражень мільйон.

"Дніпровська Атлантида" – особливо сподобається поціновувачам водних екскурсій. В тур включено 7 вражаючих локацій, які ви зможете побачити за один день. Крім вражень отримаєте можливість покупатися та засмагнути. Вартість складає 1290 грн на людину.

"Буцький каньйон" – унікальна природа України поділиться красою та розкриє таємниці історії нашої країни. Буцький каньйон мальовничий та сповнений цікавими поворотами. У тур включено відвідування Трипільських мегаполісів та поселень. Вартість складає 1190 грн.

"Замок Радомисль" – побачити архітектурні скарби, а може й запримітити вражаючу локацію для святкування особливих дат. Тур включає відвідування етнічних музеїв та екскурсію до етнокомплексу Українське село. Вартість туру 850 грн.

"Релакс по-українськи" – ваш відпочинок на природі вже організовано. В тур включено дегустацію, пікнік та чудову атмосферу відпочинку. Вартість 935 грн.

Забий гол цьому життю та відправляйся у подорож. Джерело: Джерело: Temo Berishvili/Pexels Забий гол цьому життю та відправляйся у подорож. Джерело: Джерело: Temo Berishvili/Pexels

Львів

Західна Україна може похизуватися своїми принадами перед усім світом. мальовнича природа та безліч архітектурних, історичних та природних скарбів. Якщо ви шукаєте цікаві місця біля Львова, які точно потрібно побачити, вони вже вкладені у готові організовані тури.

Заповідник Тустань – за один день ви встигнете побувати посеред гір, які розкажуть цікаві історії та вмитися у водоспаді. Тур включає відвідування Мертвого озера Карпат, містичну локацію, яку називають "мостом у потойбіччя" та багато мальовничих оглядових майданчиків. Вартість туру усього 600 грн з людини (з доплатою за вхідні квитки).

"Золота підкова Львівщини" – цей легендарний маршрут складається з трьох відомих замків Львівщини. Архітектурні атракції вражають своєю оздобою та цікавими історичними подіями, які відбувалися на їх територіях. Вартість туру 600 грн (з доплатою за вхідні квитки).

"Тунель кохання" – романтична екскурсія, яка допоможе організувати вражаючий день з особливою людиною. Програма включає відвідування Тараканівського форту та Волинського замку. Вартість транспорту, страховки та екскурсоводу 695 грн (додатково 135 грн за вхідні квитки на територію атракцій та 150 грн за обід з повноцінних 3–х блюд).

Аквапарк "Карпатія" – помандрувати та повеселитися на водних гірках. Одноденний тур може стати чудовим рішенням для сімейного дня. По дорозі вас очікуватиме місце для сніданку (власні кошти) та ще один перекус в аквапарку. За 800 грн ви отримаєте трансфер, екскурсійний супровід та страховку, а квитки до аквапарку на 5 годин вартують від 350 до 800 грн, іменинникам безкоштовно.

Озеро Синевир – одна з найвідоміших атракцій Львівщини. До вражень включена прогулянка з ведмедями та канатна дорога. Це неймовірна можливість насолодитися Карпатами та зробити вражаючи фото та моменти. Тур коштує 750 грн (додаткові витрати на вхідні квитки та обід складають близько 500 грн за все).

Танцюй кожен день свого життя. Джерело: Джерело: Tim Mossholder/Pexels Танцюй кожен день свого життя. Джерело: Джерело: Tim Mossholder/Pexels

Дніпро

Смачні, вражаючі, романтичні напрямки розташовані навколо міста Дніпро. Обравши один день ви отримаєте змогу відпочити і душею, і тілом. Одноденні тури стартують від приємної цифри у 450 грн, тож не гаймо часу.

Квітковий та трав’яний туризм – вирушивши з Дніпра у бік Спаського ви зробите багато фантастичних фотосесій серед лаванди, екзотичних рослин та трав–афродізіаків. Зберіть "любовне зілля" та відвідайте майстер–клас, посидіть в найбільшому ластівчиному гнізді та зваріть лавандове вино. Тур вартує 450 грн. Додатково сплачується 700 грн за майстер–клас, екскурсійні квитки, ланч і вино.

Коні + SPA – розкішна релаксуюча подорож в один день. Враження почнуться на Китайгорі (найвищій точці Дніпропетровської області), а продовжаться у СПА–комплексі "Лелека". Релакс відбувається як просто неба, так і у закритих басейнах. Чудова можливість здійснити кінну прогулянку та зануритися у терапевтичну воду. Вартість туру починається з 545 грн. Додаткові релакс послуги в розмірі 250 грн.

"В гостях у Єнотів" – терапевтична подорож, яка допомагає розслабитися як дітям, так і дорослим. Відвідування "Аквазоо-Петропіль" перетворюється на справжнє циркове видовище, яке влаштовують тварини. Можливість посміхнутися буде в кожного, а далі на вас чекатиме пляжний відпочинок та прогулянка "Маленькою Софією". Вартість туру 595 грн. Додатково оплачуються квитки в розмірі 570 грн на особу.

Українська Аризона – справжній похід з рафтингом. Вражаючі емоції від побаченого, на вас очікує прогулянка між небом та землею. Захопіть купальники, рушники та зручне взуття. Вартість туру 3 500 грн (за 2 дні з ночівлею). Додатково оплачується харчування та реакційні збори - приблизно 1 500 грн.

Голубі озера – літній одноденний відпочинок, під час якого ви зможете покупатися, засмагнути та дізнатися секрети петриківського розпису. Створіть свою картину на майстер-класі зі смаколиками. Вартість туру 560 грн. Додатково 250 грн на вхідні квитки.

Посміхнись і зроби собі вихідний. Джерело: Джерело: Vaibhav Kashyap/Pexels Посміхнись і зроби собі вихідний. Джерело: Джерело: Vaibhav Kashyap/Pexels

Одеса

Вдосталь нагулявшись колоритними вулицями Одеси, якщо це можливо, починаємо роздивлятися дива навколо. Одноденні прогулянки на катері, шашлики на смарагдовій водоймі – здається одесити знають як принпдити туристів.

Мигія – найкращій літній день складається з купання у чистій цілющій блакитно-зеленій воді, рафтингу, екскурсії заповідною зоною та справжнього шашлику на мангалі. Вартість туру 1650 грн з особи. Додатково оплачується рафтинг (за бажанням) – 700 грн.

Водяний день – те, що треба в спекотну пору. В рамках туру відпочинок на Білому озері, прогулянка на катері та в парку "Ялинок", відвідування музею води. Вартість туру 1250 грн, з додаткових оплат лише обід (250 грн).

Рюкзак за плечима – піший маршрут по Актовському та Арбузинському каньйонах. Відвідайте Трикратський ліс та Білі скелі. Вартість 1650 грн з особи, обід враховано.

Дубенський замок – відправляйтеся у напрямку Прикарпаття. В тур включено цілих 5 відомих та популярних локацій: тунель кохання, тараканівський форт, Дубенський замок, Луцьк, замок Любарта. У вартість туру включено всі вхідні квитки та обід – 1 900 грн з особи.

Вартість турів може змінюватися залежно від обраного туроператора. Більш детальну інформацію про тури та їх замовлення ви знайдете на сторінках українських туроператорів.