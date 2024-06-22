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Прогноз магнітних бур на наступний тиждень: коли небезпечні періоди

Билім Олена

Прогноз магнітних бур на наступний тиждень: коли небезпечні періоди
Коли магнітні бурі

Став відомим прогноз магнітних бур на наступний тиждень. Для метеопатів може настати період, вільний від збурень геомагнітного поля Землі.

За даними сервісу Meteoagent, від 23 червня до 1 липня включно, графік магнітних бур буде "зеленим". Це означає, що потужних ударів сонячної енергії не передбачається.

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Прогноз магнітних бур на тиждень:

  • 23 червня – бурі К-індексу 3 (підвищений фон, проте не несе небезпеки)
  • З 24 по 29 червня – К-індекс 2 (спокійний фон)
  • 30 червня та 1 липня – К-індекс 3
solar flares storms. Джерело: meteoagent.com
solar flares storms. Джерело: meteoagent.com

Магнітні бурі, викликані сонячною активністю, здатні порушити роботу електронних пристроїв і викликати фізичний та емоційний дискомфорт. 

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі здатні викликати у людей різні симптоми, серед яких:

  • Головний біль і мігрень
  • Підвищений артеріальний тиск
  • Погіршення настрою і дратівливість
  • Зниження концентрації та продуктивності
  • Безсоння або порушення сну

Особливо вразливими до магнітних бур є люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, гіпертонією та іншими серйозними недугами. Вони можуть відчувати загострення симптомів та погіршення загального стану.

Як пережити магнітні бурі:

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

  • Стежте за своїм здоров’ям: у періоди підвищеної сонячної активності намагайтеся уникати стресів, підтримуйте здоровий режим дня і правильно харчуйтеся. Важливо пити достатню кількість води та обмежити споживання кави та алкоголю.
  • Забезпечте собі якісний сон: намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той самий час. Використовуйте техніки релаксації перед сном, такі як медитація або глибоке дихання.
  • Приймайте натуральні заспокійливі засоби: у разі дратівливості або тривожності можна вживати настоянки валеріани, меліси чи інших заспокійливих трав. Однак перед застосуванням будь-яких ліків слід проконсультуватися з лікарем.
  • Уникайте надмірних фізичних навантажень: у періоди магнітних бур не варто піддавати себе надмірному фізичному стресу. Легкі фізичні вправи та прогулянки на свіжому повітрі будуть кращим варіантом.
  • Використовуйте адаптогени: засоби, що підвищують стійкість організму до стресу, такі як женьшень, ехінацея та елеутерокок, можуть допомогти краще переносити вплив магнітних бур.

Магнітні бурі є природним явищем, вплив якого можна зменшити, дотримуючись простих порад. Дбайте про своє здоров’я, прислухайтеся до свого організму і за необхідності консультуйтеся з медичними фахівцями.  

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