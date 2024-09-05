Продукти, які впливають на запах тіла

Піт пов’язаний із запахом тіла, але є причина сильнішого запаху. Апокринні потові залози, які з’єднані з волосяними фолікулами, відповідають, зокрема, за запах із пахв. Коли піт із цих залоз змішується з бактеріями на поверхні шкіри, утворюється запах.

Він може посилюватися або змінюватися залежно від того, що ви їсте — чи це гостра їжа, яка змушує більше потіти, чи багата на сірку їжа, як-от часник, ароматичні речовини якої можуть переноситися через піт.

На запах тіла найбільше впливають продукти з високим вмістом сірчаної кислоти. До них належать:

СПЕЦІЇ

Такі спеції, як карі, кмин і пажитник (гуньба сінна), прилипають до язика та зубів. Вони можуть не тільки годинами затримуватися у роті, але й прилипати до волосся, шкіри та одягу. Ці спеції містять леткі сполуки, які поглинаються у кров і вивільняються через потові залози, що призводить до виразного запаху.

ЧАСНИК І ЦИБУЛЯЄ добре відомими чинниками неприємного запаху з рота. У деяких людей також можуть прискорити метаболізм, підвищення температури тіла та виділення поту. Це здатне спричинити змішування бактерій на шкірі з потом, який виділяється апокринними залозами, що призводить до появи неприємного запаху.

ЧЕРВОНЕ М'ЯСО

Після вживання червоного м’яса, через піт можуть виділятися білки без запаху. Але коли ці білки змішуються з бактеріями шкіри, запах посилюється і може набувати різних характерних рис.

ХРЕСТОЦВІТІ ОВОЧІ

Броколі, білокачанна, брюссельська та цвітна капуста виділяють сірчану кислоту. Цей запах посилюється потом, диханням або газами.

СПАРЖА

Коли спаржева кислота перетравлюється організмом, вона перетворюється на сірчану кислоту. Це надає сечі сильний сірчаний запах. Але оскільки кожен засвоює їжу по-різному, не всі це відчувають. Крім того, у деяких випадках певні генетичні варіації можуть завадити виявити запах.

АЛКОГОЛЬ

Коктейль або навіть вино під час вечері також можуть викликати небажаний запах. Алкоголь метаболізується в оцтову кислоту, яка виділяється через пори шкіри, а також через дихання.

РИБА

Залежно від генетичних особливостей людини риба може бути одним з продуктів, які впливають на запах тіла. У рідкісних випадках організм перетворює побічний продукт морепродуктів під назвою холін у триметиламін із запахом риби. Ця сполука виділяється з організму через дихання та шкіру. Люди з триметиламінурією продукують і відчувають рибний запах від споживання і інших продуктів, включаючи квасолю, броколі, цвітну капусту, арахіс і соєві продукти. Цей рідкісний стан вражає лише кілька сотень людей в усьому світа, натомість більшість можуть їсти рибу без занепокоєння.

ЯК ТРИМАТИ ЗАПАХ ТІЛА ПІД КОНТРОЛЕМ

Запах тіла є природною частиною нашого життя і фізіології організму, але часом він може викликати стрес або сором. Якщо ви помічаєте сильніший запах тіла, ніж зазвичай, варто переглянути свої гігієнічні звички, а також власне щоденне меню.

Ось кілька корисних порад для зменшення запаху тіла:

Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Найефективніший спосіб запобігти появі запаху тіла — це регулярно приймати душ і ретельно мити тіло, зосереджуючись на областях, де розташовані апокринні залози, наприклад паху та пахв. Використовуйте антибактеріальне мило, щоб знищити бактерії, що викликають запах на шкірі, і регулярно періть рушники та халати.

Носіть одяг, що "дихає". Особливо коли ви перебуваєте в спекотному кліматі або знаєте, що будете працювати до виділення поту, добре носити вільне вбрання із натуральних тканин, як бавовна чи льон. Уникайте синтетичних тканин, таких як поліестер або нейлон — вони затримують піт і бактерії та посилюють запах тіла.

Використовуйте антиперспіранти та дезодоранти. Антиперспіранти зменшують кількість поту, а дезодоранти маскують запах.

Пийте багато води. Це допоможе вивести токсини та зменшити запах тіла. Прагніть випивати принаймні вісім склянок води на день.

Оптимізуйте власне меню. Якщо ви виявили, що деякі продукти викликають неприємний запах тіла, можливо, варто скорегувати своє харчування. Наприклад, якщо ви схильні до неприємного запаху з рота або тіла після вживання часнику чи цибулі, можна уникати цих продуктів або вживати їх помірно. Зокрема, для додавання стравам смаку використовувати трави та інші прянощі.

Варто зазначити, що на запах тіла також впливають й інші фактори, як-от генетика, особиста гігієна та певні захворювання. Якщо вас турбує запах вашого тіла, проаналізуйте своє меню або проконсультуйтеся з лікарем, щоб виключити поширені патологічні стани.