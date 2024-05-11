Допомагає серцю, мозку та захищає від раку: найкорисніший ягідний чай

Чай здавна цінується за свої корисні властивості. Різні види чаю по-різному впливають на організм людини, а деякі з них здатні допомагати в запобіганні та лікуванні різних захворювань.

Одним з найкорисніших вважається чай з лохини. Його готують з сушеного листя куща цієї рослини, яке, як і ягоди, багате на антиоксиданти та поживні речовини. Цей ягідний чай стане чудовим вибором для людей з ослабленим імунітетом, ризиком деменції, проблемами з серцем, зором та печінкою. Корисні властивості чаю з лохини зумовлені високим вмістом у ньому флавоноїдів, поліфенолів, фенольних кислот та інших речовин. Про це пише medicalanswers.com.

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Підтримка здоров'я серця

Лохина містить антоціани, які надають ягоді її темно-синій колір. Доведено, що підвищене споживання антоціанів знижує ризик серцево-судинних захворювань. Однією з причин хвороб серця є атеросклероз. Лохина ж здатна перешкоджати накопиченню холестерину в судинах і появі інших пошкоджень, пов'язаних з цією хворобою.

Позитивний вплив на мозок

Активні сполуки в чорниці можуть знизити ризик деменції, хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань. Вчені з'ясували, що регулярне вживання продуктів, багатих на флавоноїди, покращує роботу мозку та уповільнює зниження когнітивних функцій в старшому віці.

Здатність знижувати ризик розвитку раку

Вчені вивчили корисні властивості лохини та їх вплив на рак. Антоціани, що містяться в цій ягоді і її листі, мають протипухлинний потенціал. Вони нейтралізують вільні радикали, які руйнують клітини організму. Це та інші речовини, якими багата лохина, можуть знизити ризик раку товстої кишки, легенів, грудей і шийки матки.

Поліпшення травлення

Завдяки антиоксидантним властивостям чай з лохини здатний зменшувати запалення у всьому тілі, включаючи травну систему. Також на шлунково-кишковий тракт благотворно впливає великий вміст клітковини в ягоді.

Інші корисні властивості

Зміцнює імунітет завдяки високому вмісту вітаміну С.

Допомагає контролювати рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу (завдяки антоціанам).

Сприяє зміцненню кісток (завдяки вітаміну К).

Чай з лохини – це не лише смачний напій, але й джерело цінних речовин, які позитивно впливають на здоров'я. Додайте його до свого раціону і відчуйте користь для організму!

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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