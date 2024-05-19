Полюби себе таким, яким ти є. А чи ти знаєш, який ти?

Напевно ви неодноразово чули, що важливо приймати себе таким, яким ти є. Це все правильно і чудово!

Але, ось ви знаєте який ви є насправді?

Далі текст мовою оригіналу

Думаю не совсем! Поскольку у вас есть представление о себе определённом, львиная доля которого была вами услышана и принята за истину вашими родителями, родственниками, учителями и теми людьми, которые вас окружали.

То есть вы о себе думаете через призму других людей, хоть и ваших близких. Они годами корректировали вас, ваш характер, качества. Либо потакали к чему-то, возможно подавляли что-то.

С вами как-то взаимодействовали регулярно. Многие жизненные ситуации вы проходили определенным способом и благодаря этому вы есть такой, со своим представлением о себе!

Конечно же там много истинно вашего, но не все. И как я уже сказала, что львиная доля-это не ваше представление о себе.

Так вот. Когда вы решили полюбить себя таким, какой вы есть, сначала нужно познать себя истинного. Достроить своё представление о себе. Узнать-каким же вас задумала природа. Это сложный путь осознанности и он безумно интересен.

Вот только есть одно НО. Самому это сделать невозможно. Только в контакте с другим-мы можем познавать себя. А это длинный путь рядом с психологом/психотерапевтом. Только рядом с другим, профессионалом-это возможно сделать. Потому, что это кратчайший и качественный путь.

И когда я вижу как люди читая книги и не прикладывая больше никаких усилий идут к осознанности, мне становится грустно, что они не замечают, как они НЕ меняются. А меняют только обертку представления о себе. Внутри остаётся все то же.

Книги важны и нужны, они помогают обратить на себя внимание, расширить кругозор, наметить вектор. Но они не могут измерить ваши закостенелые процессы мышления и достроить то, что шатко.