Отримаєте 13 кг з одного куща: яке рідке добриво варто використати для картоплі у червні

Калієва селітра відома як один із найефективніших добрив, що сприяє росту та міцності кореневої системи картоплі. Вона також підвищує опірність рослин до екстремальних температур та посухи, активуючи їх природні оборонні механізми.

Цей компонент значно збільшує швидкість фотосинтезу, що дозволяє картоплі швидше дозрівати, особливо в холодних регіонах. Завдяки калієвій селітрі, рослини набувають більшу зелену масу, плоди стають більшими, а врожайність зростає.

Борна кислота також важлива для здоров’я картоплі, оскільки вона зміцнює імунітет рослин, поліпшує смак плодів та сприяє їх розвитку.

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Якщо картоплі не вистачає бору, це можна помітити по світлішанню листя, їх скручуванню та рожевому відтінку черешків. Також може спостерігатися чорніння та висихання точки росту, ламкість стебел та слабкість пагонів. Картопля, що росте на багатих гумусом, перезволожених ґрунтах, особливо потребує бору.

Для захисту від шкідників, таких як колорадський жук, міль, совка та павутинний кліщ, рекомендується використовувати бітоксибацилін. Цей препарат містить бактеріальні спори, які виробляють токсини, здатні знищувати шкідників, при цьому залишаючись безпечними для людей та тварин.

Для досягнення оптимального ефекту, рекомендується комбінувати використання цих добрив. Приготуйте живильний розчин, розчинивши у відрі води 2 столові ложки калієвої селітри, 1/2 чайної ложки борної кислоти та 70 грамів бітоксибациліну. Після ретельного перемішування, полийте розчином кожен кущ картоплі, використовуючи по 500 мл на кущ.

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