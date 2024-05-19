Підказало волосся: науковці з'ясували, що призвело до глухоти у Бетховена

Вчені висунули гіпотезу про причину глухоти Бетховена: отруєння свинцем. Американські дослідники знайшли високий рівень важких металів у волоссі композитора.

Людвіг ван Бетховен, один із найвідоміших композиторів в історії, страждав від глухоти протягом більшої частини свого життя. Причина його глухоти залишалася загадкою протягом багатьох років, але нове дослідження пропонує захоплююче пояснення, пише Live Science.

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Американські вчені проаналізували ДНК з двох пасм волосся Бетховена і виявили, що в одному з них містилося 380 мкг свинцю на 1 г волосся, а в іншому - 258 мкг на 1 г волосся. Це значно вище сучасних норм, які не перевищують 4 мкг.

Крім того, у волоссі Бетховена було в 13 разів більше миш'яку і вчетверо більше ртуті, ніж передбачено нормативними показниками.

Вчені припускають, що високий рівень свинцю у волоссі Бетховена міг бути причиною його глухоти, а також проблем зі шлунково-кишковим трактом, на які він також страждав.

Дослідження підтверджує й інші теорії про здоров'я Бетховена. Раніше міжнародна команда вчених, дослідивши ДНК композитора, також виявила ознаки отруєння свинцем та зараження вірусом гепатиту B.

Як отруєння свинцем могло вплинути на слух Бетховена?

Свинець - це токсичний метал, який може пошкодити нервову систему, включаючи мозок і нерви, що відповідають за слух.

Вплив свинцю на слух може проявлятися у різних формах, включаючи:

Тимчасова або постійна втрата слуху

Дзвін у вухах (тинітус)

Запаморочення

Проблеми з рівновагою

Вчені вважають, що отруєння свинцем, ймовірно, не було єдиною причиною глухоти Бетховена.

Раніше науковці з'ясували, коли люди почали ховати своїх померлих.

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