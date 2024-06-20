Під якими назвами ховається ''цукор''

Доведено, що надлишок простих вуглеводів в харчуванні людини призводить до розвитку ожиріння, підвищує ризик появи цукрового діабету, судинних захворювань, патології суглобів і шкіри, знижує імунітет. Крім того, йде швидке старіння організму в цілому. Пов’язано це багато в чому з системним впливом надлишку простих вуглеводів на білки організму - колаген і еластин.

Ці білки становлять основу сполучної тканини, на них припадає від 25% до 45% всіх білків організму. Саме колаген, разом з еластином відповідають за пружність, еластичність і міцність шкірних покривів, хрящової тканини, зв’язок і м’язів в організмі.

Коли протягом тривалого часу ми вживаємо багато простих вуглеводів, надлишок глюкози, що з ними надходить, зв’язується в першу чергу з білками. Цей процес називається неферментативное глікірування білків. Якщо колаген і еластин піддаються глікіруванню, вони деградують - втрачають гнучкість, тверднуть, ламаються. І природно, погано виконують свої функції.

Це, як ви розумієте, призводить до руйнування суглобів, зниження еластичності зв’язок, а шкіра перестає бути підтягнутою, стає сухою, в’ялою, з’являються зморшки, виникають запальні елементи на шкірі обличчя, спини, грудей.