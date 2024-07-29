Майже 13 000 років тому: вчені підтвердили падіння комети, що змінило хід історії Землі

Дослідники підтвердили існування так званої Гіпотези удару пізнього Дріасу, яка стверджує, що приблизно 12800 років тому комета вибухнула в атмосфері Землі, спричинивши глобальне похолодання.

За інформацією Forbes, нові дані були знайдені в трьох різних локаціях - у штатах Нью-Джерсі, Меріленд та Південна Кароліна. Виявлені матеріали, такі як платина, вулканічне скло та кварц, який зазнав ударного руйнування, свідчать про величезну енергію та високі температури, характерні для вибуху комети в атмосфері, аналогічні наслідкам вибухів ядерної зброї.

Дослідження, проведене командою вчених під керівництвом Джеймса Кеннетта, професора з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, виявило, що параметри тиску та температури, зафіксовані під час досліджуваних подій, не відповідають тим, що зазвичай спостерігаються при масштабних ударах, які формують кратери. Натомість, вони більше схожі на ті, що характерні для атмосферних вибухів, які приземляються без створення значних кратерів.

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Існує гіпотеза, що велика пожежа, спричинена вибухом комети, могла стати причиною загибелі великих тварин Північної Америки, таких як мамонти та велетенські лінивці.

За припущеннями вчених, комета діаметром приблизно 100 кілометрів розсипалася на безліч частинок, що могло призвести до утворення шару осадових відкладень, що охоплює значну частину Північної півкулі. Цей шар містить елементи, типові для космічних ударів, включаючи іридій, платину, розплавлене скло та наноалмази.

Однією з найзнаменитіших космічних подій є Тунгуський вибух 1908 року, коли вибухова хвиля, спричинена астероїдом або фрагментом комети розміром близько 40 метрів, сталася на висоті близько 120 кілометрів над Сибіром, знищивши 2150 квадратних кілометрів лісу.

Науковці також вважають, що це не єдина подія, коли вибух астероїда чи комети мав значний вплив на клімат та біорізноманіття нашої планети.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що НАСА зафіксувала рідкісне явище.

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