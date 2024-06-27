Чому не можна купати дітей перед сном?

Нічого не розслабляє після важкого робочого дня, як тепла ванна. Конкурентом цієї процедури може стати лише келих гарного вина.

Це у нас, дорослих, а що ж у дітей?

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Сейчас будет разрыв шаблона.

Часто можно услышать от подруг, бабушек, врачей, что особо печалька, купание ребёнка перед сном чуть ли не святая обязанность каждой мамы

Аргументация железная: ребёнок устанет, расслабится и будет лучше спать

Как эти 3 состояния совмещаются, загадка.

Изучение ни одной детской нейрофизиологией не пострадало, по-видимому.

⠀Кто-нибудь прослеживал характер появление коликов у малышей? Удивит тот факт, что они бывают перед сном и после принятие ванны.

Совпадение?

Почему купание перед сном чревато сложностями в укладывание и беспокойным сном?

Всё дело в нестабильной и незрелой нервной системе малыша. Любое внешнее воздействие на неё сравнимо с костром, в который подливают бензин. Ежедневно происходит знакомство с миром, как следствие ребёнок получает яркую эмоцию на всё новые действия и ощущения.⠀

Эмоция - это собой сложный нейрохимический коктейль.

Мироощущение ребёнка выглядит совсем иначе, чем у взрослого человека. Принятие ванны - это комплексный процесс, влияющий на сенсорные системы организма.

Их две - первичночувствующие и вторичночувствующие.

Ребёнок не воспринимает ванну как возможность помыться.

Этот многокомпонентный процесс, который начинается с момента раздевания в спальне /ванной комнате и заканчивается аж одеванием ребёнка после купания.

Купание включает в себя мимику и жестикуляцию родителей, шум, звук, смену температурного режима в разных помещениях, температура воды, ее сопротивление, активность ребёнка во время купания

В результате дите возбуждается в следствии воздействия десятка сенсорных стимулов на пороге ночи

Рекомендация искупать для крепкого сна для меня, сомнолога, звучит как "вненаучный совет бабки на лавке"

Правды ради, стоит отметить, что есть дети, которые спокойно засыпают после домашнего аквапарка

Но, такие дети не имеет проблем со сном в принципе.