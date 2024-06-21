По Землі вдарить сильна магнітна буря помаранчевого рівня: як підготуватися

У п'ятницю, 21 червня, геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані. Однак вже у суботу по Землі вдарить магнітна буря силою у чотири бали.

Як прогнозується на сайті Meteoagent, 22 червня розпочнеться магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності. Попередньо, у неділю, 23 червня, вона вщухне до 3 балів.

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які можуть бути викликані викидами сонячної енергії. Ці коливання можуть впливати на роботу електромереж та супутників, а також на самопочуття людей.

Розклад магнітних бур на червень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Розклад магнітних бур на червень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Вплив магнітних бур на організм людини до кінця не вивчений. Деякі люди відчувають погіршення самопочуття, зокрема:

головний біль;

запаморочення;

нудоту;

зниження працездатності;

порушення сну;

погіршення настрою;

загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур:

У дні магнітних бур уникайте фізичних навантажень. Пийте більше води, вживайте багату на вітаміни та мікроелементи їжу, дотримуйтесь режиму сну та достатньо відпочивайте. За потреби приймайте заспокійливі засоби та зверніться до лікаря.

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