Печиво для тірамісу легко приготувати дома: рецепт

Я обожнюю готувати - це для мене процес творчий та медитаційний,

І солоденьке люблю - один з десертів, який хочеться завжди - це Тирамісу. І ось, я вирішив приготувати палички Савоярді для нього.

Саваярді - бісквітні палички які підійдуть і до трайфлів, шарлотки чи інших десертів і тортів.

А тепер до рецепту:

Треба великі яйця

110г білок

-дрібка солі, крапля лимону

-80г цукрової пудри

4 жовтка (50г)

-цукор 25г

85г борошна

10г крохмалю

15г цукрової пудри на посипку

Готуємо!

Розділяю 3 яйця окремо білок окремо жовток, вище щоб яйця були досить старі, але обережно, щоб у білку не було і краплі жовтку!

збиваю окремо жовток з цукром на великій швидкості у стабільну піну та щоб розійшовся цукор, це десь 4-5 хвилин, накриваю плівкою.

далі у чашу планетарного міксеру KitchenAid поміщаю білки, дрібку солі та краплю лимонного соку і на середній швидкості збиваю у повітряну таку собі "пивну" піну, потім вже додаю у 3-4 прийоми цукрову пудру і збиваю до щільної піни.

далі змішую збиті жовтки і білки.

Краще додавати у жовток білки в 3 прийома.

змішую борошно та крохмаль і через сито висипаю на суміш і акуратно за 15-20 секунд вимішую тісто крупним вінчиком до однорідної повітряної маси

тісто поміщаю у кондитерський мішок з круглою насадкою 7-8мм

на деко кладу пергамент, на пергамент витискую "палички" -наче еклкри. Слідкуйте щоб вони були високі, а не пласкі.

посипаю все щедро цукровою пудрою, даю постояти 5 хвилин і випікаю у розігрітій до 180 градусів духовці 10-12 хвилин до красивого румʼяного кольору!

Одразу виймаю з духовки і даю охолонути

Коли охолонуть, можна зберігати у сухій щільно закритий коробці.

Обіймаю вас, мої любі.