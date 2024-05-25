Звідки вони взялися: вчені розкрили історію появи тарганів в Україні

В Україні, як і в багатьох країнах світу, широко відомі домашні шкідники, зокрема "руді таргани" або "прусаки". Їх наукова назва, Blattella germanica, натякає на зв’язок з Німеччиною, але нещодавнє дослідження, проведене міжнародною командою науковців, внесло корективи у звичні уявлення про їхнє походження.

Згідно з даними видання Nature, виявляється, історія цих комах значно складніша та цікавіша, ніж ми могли уявити. Команда UAportal ділиться нею з вами.

Дослідження генетичного матеріалу 281 особини прусака, зібраних з різних куточків світу, включаючи Австралію, Ефіопію, Індонезію, Сполучені Штати та Україну, дозволило вченим відстежити еволюційні шляхи цих комах. Аналізуючи генетичні збіги та відмінності, дослідники змогли визначити час і місце походження різних груп прусаків.

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З’ясувалося, що сучасним найближчим родичем прусака є тарган Blattella asahinai, який проживає в Південній Азії. Вчені припускають, що вид Blattella germanica відділився від Blattella asahinai приблизно 2,100 років тому.

Приблизно 1,200 років назад, B. germanica розпочали свою міграцію на захід до Близького Сходу, використовуючи торговельні та військові маршрути Омейядського та Аббасидського халіфатів. Зі зростанням європейського колоніалізму, прусаки розповсюдилися на схід з Південної Азії, використовуючи морські шляхи міжнародних торгових компаній, таких як Голландська та Британська Ост-Індійські компанії. Потім вони дісталися до Європи, звідки поширилися по всьому світу.

У зв’язку з тим, що прусаки вважаються шкідниками, науковці активно шукають способи боротьби з ними. Наприклад, у 2021 році вчені з Північно-західного університету Китаю виявили механізм синтезу феромонів у самок прусаків і знайшли спосіб блокувати цей процес, що робить самок менш привабливими для самців.

Раніше ми розповідали, звідки беруться таргани у чистому помешканні та як з ними боротися.

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