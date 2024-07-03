Від них холоне кров: три найстрашніші фільми жахів

Любителі жанру жахів, знайте: ми маємо для вас щось особливе! Ці три стрічки гарантовано подарують вам гострі враження, тримаючи в напрузі до останнього моменту. Забудьте про банальні сценарії та очікувані лякалки – вас чекає справжнє подорож у світ жаху та моторошних таємниць. Про це пише 24 tv.ua.

"Повстання зловісних мерців" (2022)

Рейтинг IMDb: 6.5

Бет приїжджає до сестри Еллі, яка переживає не найкращий період у своєму житті. Її чоловік кинув її, залишивши з трьома дітьми. Вони живуть у старій багатоповерхівці, приреченій на знесення. Одного разу син Еллі знаходить платівки та книгу з моторошною назвою "Некрономікон". Звісно, цікавість бере гору, і хлопчик вирішує послухати записи та відкрити книгу. Цей необачний крок звільняє жахливе зло, яке захоплює їхню матір. Темрява не зупиниться, поки не затягне всіх до пекла. На героїв чекає жорстока битва за виживання, моторошні епізоди та море крові. Чи зможуть вони перемогти зло, яке здається непереможним?

"Сонцестояння" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.1

Група американських студентів вирішує провести літні канікули незвично – вони вирушають до шведського села, відрізаного від цивілізації. Їхньою метою є участь у давньому обряді – Мідсоммар, який святкується раз на 90 років. Таке свято – унікальна можливість, адже наступного разу воно відбудеться лише через 9 десятиліть. Але чи знають студенти, на що вони наражаються?

Чим більше часу вони проводять у селі, тим більше лякаючих таємниць їм відкривається. Незвичайні події, моторошні обряди та відчуття присутності злих духів змушують їх задуматися про те, чи не занадто далеко вони зайшли. Свято, яке спочатку здавалося захопливим, поступово перетворюється на справжній кошмар. Чи зможуть вони втекти з цього жахливого місця, або ж стануть черговою жертвою давніх богів?

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"Спадковість" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.3

Сімейство Ґрехемів переживає втрату – їхня прабабуся Еллен помирає. Здавалося б, звичайна подія, але після її смерті в спокійному будинку починають відбуватися дивні та жахливі речі. Загадкові таємниці про походження сім'ї виходять назовні, лякаючи та шокуючи своїх носіїв. Ці таємниці не дають нікому спокою, змушуючи героїв зануритися в безодню жаху та божевілля.

Чи зможуть вони розкрити всі таємниці свого роду та врятуватися від жахливої ​​долі, яка їм уготована?

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