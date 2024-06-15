Від Бакоти до Дземброні: Топ-3 найкрасивіших місць в Україні з водою та пагорбами

Своє місце сили потрібно кожному. У ньому ми відновлюємося, приводимо до ладу нервову систему, та опановуємо свої почуття, зазирнувши всередину і почувши себе. Якщо ви шукаєте де гарно та спокійно відпочити в Україні, ці локації стануть вам у нагоді.

Бакота

Простори у які ти обов'язково закохаєшся. Джерело: @dostoprimechatelnaya_ukraina Простори у які ти обов'язково закохаєшся. Джерело: @dostoprimechatelnaya_ukraina

Національний природний парк "Подільські Товтри" може конкурувати з багатьма мальовничими місцями на Землі. Його водяні простори омивають зелені покаті пагорби та на обрію зливаються з небом. Таку натхненну красу важко забути. Коли вашому зору нічого не заважає, а літри кришталево чистого повітря вливаються до легенів, серце починає гармонізувати свій стукіт. І не важливо аутентичний, або комфортабельний ваш відпочинок, в обох випадках жага до життя наповнює з середини.

Що подивитися у Бакоті

Селище Бакота, що існувало з XII – XIII століття поховане під дзеркальною водою. Та подивитися тут є на що.

Бакотський скельний монастир – його руїни вперше було виявлено у XIX столітті. Донині сюди з'їжджаються віряни зі всієї України, щоб помолитися, надихнутися атмосферою та зануритися в історію. Завершити свою прогулянку келіями–печерами можна на оглядовому майданчику. Приголомшливі пейзажі, які відкриваються погляду залишили глибокий слід в душі та наповнять пам’ять вашого телефону. На висоті понад 120 метрів простори здаються неосяжними.

Душевний спокій у намоленому місці. Джерело: @nagolostv Душевний спокій у намоленому місці. Джерело: @nagolostv

Озеро Бакота – водне дзеркало знаходиться між селищами Ушиця та Колодіївка. Знаходячись в оточенні скель локація нагадує кримські пейзажі. В літню спеку тут можна освіжитися у прохолодній воді та взяти на прокат катамаран або човен.

Пляжі Бакоти – чудова альтернатива морському відпочинку в Україні. Три місця, де можна вдосталь купатися у Бакоті: пляж Білогірський, пляж дитячого табору "Бакота", пляж біля бази відпочинку "Теремки".

Чим зайнятися у Бакоті

Простір для вашої фантазії та можливостей. Джерело: @ukrainian_travels Простір для вашої фантазії та можливостей. Джерело: @ukrainian_travels

Якщо ви звикли до морського відпочинку, прихопіть з собою трохи солі, бо це єдине чим може відрізнятися ваш відпочинок у Бакоті. Локація пропонує найпопулярніші морські розваги на своїй території: дайвінг, водні прогулянки на катері, катамарані, рибалка зі скель та з човнів, плавання та, навіть, польоти на параплані. Додайте велосипедні та піші тури, фотосесії та ароматні шашлички на березі.

Де зупинитися біля Бакоти

Якщо ви де комфортабельно зупинитися посеред природної краси, обирайте глемпинги, яких декілька в Бакоті. Це можуть бути супер сучасні намети з побутовими умовами і ліжками всередині, або ж невеликі дерев’яні котеджі, де до всього внутрішнього комфорту додаються мангали та обставлена релакс зона. Така забаганка буде коштувати від 2 000 грн за добу.

Любителі готелів зупиняються в Кам’янець–Подільському (45 км від Бакоти) та поєднують міський та заміський відпочинок. Поціновувачі аутентичного відпочинку зі своїм наметом оселяються вздовж берегів водосховища і обов’язково беруть із собою вудку.

Як доїхати до Бакоти

Розраховувати на прямий доїзд можуть тільки власники особистих авто. Але не поспішайте засмучуватися, адже ви легко можете доїхати на потязі до Кам’янця–Подільського, а потім рейсовим автобусом дістатися селища Грушка. Залишиться до пів години пройтися пішки і ви у цілі. Вона того варта. Ще однією гарною можливістю відпочити в Бакоті без зайвих зусиль стануть організовані тури. Тут є де розгулятися та знайти варіант на свій смак.

Дземброня

Тиша та гармонія високогір'я України. Джерело: @ yuriyshevchenko Тиша та гармонія високогір'я України. Джерело: @ yuriyshevchenko

Піднятися високо в гори та чути лишень співи вітру та птахів - буде гарним рішенням у неспокійний сьогоднішній час. Ліси, полонини та колоритний український затишок подарують надихаючий відпочинок. Селище протяжністю 10 км розташоване біля кордону з Румунією. Інфраструктура складається з декількох магазинів, школи та церкви. Та з розвитком туристичного напрямку у селищі з’явилися місця відпочинку "все включено".

Що подивитися та чим зайнятися у Дземброні

Краса природи безмежна та різноманітна. Джерело: @dostoprimechatelnaya_ukraina Краса природи безмежна та різноманітна. Джерело: @dostoprimechatelnaya_ukraina

Крім можливості побути наодинці з собою та своїми внутрішніми бажаннями у селищі є декілька локацій з неймовірними краєвидами, які не можна пропустити.

Річка Чорний Черемош подарує одразу декілька цікавих занять: риболовля, плавання, рафтинг, пікніки та фотосесії.

Чорногірський масив підкорюють всі туристи, заради найвищого оглядового майданчика.

Водоспади Дземброні – зберіть свою літню колекцію мальовничих водоспадів та бурхливих вражень.

Погода творить дива у Дземброні. Джерело: @sergiystepanenko sergiystepanenko Погода творить дива у Дземброні. Джерело: @sergiystepanenko sergiystepanenko

Чорна гора або вершина Піп Іван – це кінцева зупинка дуже мальовничого пішохідного маршруту. Дорогою ви почуєте багато історії та легенд від місцевих гідів. Це ще й досить містичне місце біля Дземброні.

Обсерваторія "Білий слон" – знаходиться на Чорній горі. Це найвисокогірніша будівля України. Дізнайтеся секрет назви та прогуляйтеся майже замковими стінами.

Вухатий камінь – одна з атракцій та частина 10-ти годинного сходження гірськими просторами околиць Дземброні.

Де зупинитися в Дземброні

Все буде залежати від вашого бюджету, адже Дземброня може запропонувати як комфортабельні готелі з басейнами, так і бюджетні садиби місцевих мешканців (діапазон цін від 500 грн до 3 000 грн) і місця для кемпінгу (50 грн за місце). Якщо шукаєте унікальне житло в Дземброні, можна розглянути варіант Дзен-хати на вершині пагорбів. Тут ви будете точно наодинці з собою та всесвітом. Таке задоволення коштуватиме вам від 3 000 грн.

Як дістатися селища Дземброня

Найзручніший маршрут до Дземброні з Івано–Франківська. Рейсові автобуси доставлять вас до селища Верховина, а звідти три рази на добу (в літній період може бути частіше) курсують автобуси до Дземброні.

Ще один шлях може бути з Ворохти, але тут доведеться скористуватися таксі. Любителі піших походів можуть сісти на автобус у напрямку Верховини та вийти на повороті на Заросляк. Подолавши 12 км, ви будете у цілі.

Витачів

Місце вашого наступного ретриту. Джерело: @just_photoshoots Місце вашого наступного ретриту. Джерело: @just_photoshoots

Не чули? А це всього 38 км від Києва. Це місце сили можна порівняти з Бакотою. "І лани широкополі, і Дніпро, і кручі". Неймовірні краєвиди на могутній Дніпро, незаймана природа та розкішні простори для пляжного аутентичного відпочинку. Якщо ви шукали де відпочити під Києвом з можливістю покупатися та побути в тиші – це те, що треба.

Що подивитися у Витачеві

Окрім краєвидів, та диких берегів, Витачів має принади притаманні найстаршому селі в Україні. Згадки про поселення датуються XX століттям. Колись це було потужне місто з портом та базаром. Наразі у Витачеві проводяться археологічні розкопки старого міста.

Городище можна знайти на березі Канівського водосховища.

Каплиця на городищі – дерев’яна давня споруда з чудовим краєвидом довкола.

Споруди у Витачеві, які зберігають історію. Джерело: @annutkastar Споруди у Витачеві, які зберігають історію. Джерело: @annutkastar

Вітряк – старий, як саме життя та мудрий, як багата історія нашої країни.

Пекарня "Витач" – аромат відчувається ще здалеку. Такого смачного місця годі й шукати. Чай, кава і запашні булочки затримують вас на декілька годин. В ресторані пекарні вам запропонують крафтові вина та вишукані обіди, тож є сенс додати ще кілька годин на дегустацію.

Доторкнутися до справжнього. Джерело: @anna.kalenchenko Доторкнутися до справжнього. Джерело: @anna.kalenchenko

Як дістатися Витачева

Водії за кермом можуть тримати курс на Обухів, а далі їхати за вказівниками та навігатором. З Києва можна дістатися прямими маршрутками, які курсують столичним шосе. До місця відправлення курсують шатли й міські автобуси.

Якщо ви ще не знайшли своє місце сили, обов’язково відвідайте цей ТОП 3 локації для відпочинку в Україні і ви будете у цілі.