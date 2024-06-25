Він вартий уваги: який новий серіал від Netflix затягує з першої хвилини

30 травня цього року на Netflix з тріумфом дебютував перший сезон серіалу "Дівчина-Ґік", який одразу ж підкорив вершини рейтингу найпопулярніших проектів платформи.

У центрі сюжету – Гаррієт Меннерс, звичайна підліток, яка не вписується в рамки суспільства. Незграбна, непевна у собі, вона стає мішенню для булінгу з боку однолітків. Її єдиною опорою є найкраща подруга Нат, сусід та кілька вірних друзів. Про це пише 24 tv.ua.

Життя Гаррієт раптово змінюється, коли її клас виграє конкурс на Лондонський тиждень моди. Несподівано для себе дівчина опиняється в центрі уваги модельних агентів. Ця подорож відкриває їй очі на те, що деякі люди створені для того, щоб бути не такими, як всі.

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Серіал "Дівчина-Ґік" отримав схвальні відгуки критиків. The Guardian назвав його вдалою екранізацією однойменних романів, відзначивши його "свіжість, динамічність та гумор".

Хоча сюжет серіалу не рясніє оригінальними поворотами, він все ж таки приємно дивитися, адже іноді здається, що потрапляєш у казку. Особливо цінним є те, що серіал порушує важливу тему нейрорізноманітності: головна акторка, як і авторка книжок та її героїня, живе з аутизмом.

"Дівчина-Ґік" – це щира історія про самоприйняття, дружбу та те, що бути собою – це круто. Цей серіал стане чудовим вибором для тих, хто шукає легкий та приємний для перегляду проект з глибшим сенсом.

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