Очищує воду, відмиває вікна і не лише: топ корисних властивостей йоду

Йод - це не лише незамінний медичний засіб, але й чудовий помічник у побуті. Хитрі італійці знають про це багато цікавих секретів, які допоможуть вам зробити життя кращим. Про це пише ТСН.

Очищення води

Якщо ви не впевнені у якості води, але немає можливості її прокип'ятити, йод прийде на допомогу. Додайте 2 чайні ложки йоду на 50 літрів води, ретельно перемішайте і залиште на 1-2 години. За цей час вода очиститься від шкідливих речовин і стане безпечною для пиття. Звичайно, вона не стане кришталево чистою, але мікроби та бактерії зникнуть.

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Чисті вікна надовго

Щоб ваші вікна сяяли чистотою протягом тривалого часу, додайте 5 крапель йоду на 1 літр води при митті. Ретельно розмішайте розчин і протріть ним вікна з обох сторін. Ви можете використовувати будь-які серветки для прибирання. Йод відштовхує пил і бруд, тому ваші вікна довше залишаться чистими.

Втома в ногах? Йод допоможе!

Приготуйте заспокійливу ванночку для ніг після довгого дня. Додайте 1 столову ложку морської солі, 1 столову ложку харчової соди та 10 крапель йоду на 3 літри теплої води. Ретельно перемішайте, опустіть ноги у ванночку на 15 хвилин і насолоджуйтесь розслабленням.

Нагадаємо, ми вже писали, як застосовувати йод для підживлення рослин.

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