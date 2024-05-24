Володів статками, які затьмарили всіх: вчений розкрив ім'я найбагатшої людини в історії України

Відомий історик Олександр Алфьоров на своєму YouTube-каналі поділився сенсаційним відкриттям. Він назвав ім'я людини, яку вважає найбагатшим українцем за всю історію країни.

Цей титул, за його твердженням, належить князю Костянтину-Василю Острозькому.

Він володів вражаючими статками, що робило його одним із найбагатших і найвпливовіших людей того часу. Його володіння сягали 80 міст, 40 замків та 2760 сіл, а щорічний дохід сягав 19 мільйонів злотих, що еквівалентно понад 50 тоннам золота. Цей велетенський скарб дозволяв йому контролювати половину Волинського воєводства, даючи йому неабияку політичну вагу.

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Однак справжньою спадщиною Острозького стало його меценатство. Він щиро дбав про розвиток української культури та освіти, прагнучи протистояти католицькій та унійній експансії. Його правління стало епохою культурного розквіту, що вилилося у низку значних ініціатив.

Найвідомішим здобутком Острозького є заснування Острозької академії, першого вищого навчального закладу на східнослов'янських землях. Цей осередок знань став притяжним центром для слов'янських та грецьких учених, теологів та богословів. Завдяки щедрості князя, академія зібрала велику бібліотеку, що містила цінні колекції грецьких та західноєвропейських богословських книг, античних творів, словників та інших наукових видань.

Ще одним вагомим внеском Острозького стало ініціювання видання першого повного тексту Біблії слов'янською мовою у 1580 році. Цей переклад, відомий як Острозька Біблія, відіграв важливу роль у становленні української літературної мови та збереженні православної віри на українських землях.

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Окрім освітніх та культурних проектів, Острозький також активно сприяв відновленню історичних пам'яток. Його діяльність з національного відродження України здобула визнання історика Михайла Грушевського, який назвав її "першим національним відродженням України".

Костянтин-Василь Острозький - яскрава постать української історії. Його багатство та могутність слугували не лише для особистого збагачення, а й для розквіту української культури та освіти. Завдяки його меценатству та далекоглядним ініціативам, Україна здобула потужний фундамент для національного самоусвідомлення та культурного розвитку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під Луцьком знайшли історичний перстень, що міг належати князю Любарту.

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