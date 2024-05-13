Потрібна лише кава: як відмити унітаз до блиску без хімії

Кавова гуща може бути корисною для ванної кімнати. Вона допомагає позбутися неприємних запахів, слугуючи ароматизатором, а ще здатна відмити сантехніку.

Як пише SantePlusMag, замість того, щоб викидати кавову гущу, краще зробити з неї засіб для позбавлення вашого унітаза від неприємних запахів і плям.

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Якщо ви хочете використати кавову гущу для очищення труб, спробуйте наступне:

Нагрійте 3-4 літри води. Насипте 4 ложки кавової гущі в унітаз. Додайте гарячу воду. Залиште на кілька годин або на ніч. Змийте воду в унітазі.

Також кавова гуща може бути використана для дезодорування та очищення дна унітаза. Для цього вам знадобиться:

Дві чайні ложки кавової гущі.

Літр теплої води.

Змішайте кавову гущу з водою та вилийте суміш в унітаз. Залиште на 15 хвилин. Спустіть воду в туалеті.

Тепер, коли ви вип'єте свою наступну чашку кави, збережіть кавову гущу і використовуйте її для очищення вашої ванної кімнати.

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