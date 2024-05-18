Нічого не пробачать! Названо три наймстивіші знаки зодіаку

Деякі люди зовсім не вміють прощати – вони пам'ятають усі образи навіть через довгі роки і чекають на зручний момент, щоб помститися. За словами остеологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Вважають за краще мстити, а не прощати Козороги, Скорпіони та Овни.

Козоріг

Амбітні Козороги, хоч і можуть здаватися чутливими і вразливими, здатні зібрати всю свою волю в кулак і помститися кривднику, який зачепив їх почуття. Проте спершу вони ретельно проаналізують і розрахують. Козероги завдадуть удару в момент, коли кривдник на це зовсім не чекає. Вони не сподіватимуться у такому разі на долю, а самі все продумають.

Скорпіон

Скорпіони - це найтемніший, найнебезпечніший і наймстивіший знак зодіаку, тому в конфлікт з ними краще не вступати. Уродженці знаку можуть мстити навіть за невинний жарт, на який інші б і не звернули уваги. Скорпіони знайдуть свого ворога навіть через роки та захочуть йому зіпсувати життя. Вони не "відпустять" людину, доки не насолодяться своєю помстою і не переконаються, що кривдник у всьому шкодує.

Овен

Овни швидко спалахують у конфлікті, але й досить швидко остигають. Але якщо людина потрапить під гарячу руку представника стихії вогню, то на неї чекають неприємності. Овни не з тих, хто довго чекатиме моменту, щоб помститися. Вони намагаються вдарити відразу і болюче. Якщо у вас був конфлікт із уродженцями знаку, краще перечекати бурю, доки емоції не вщухнуть. Тоді є шанс, що Овни погодяться на перемир'я.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.